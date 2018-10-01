 اعتقال 5 أشخاص من بينهم موظف شرطة بعد ضبطهم في حالة سكر علني بين والسياقة في وضعية غير ملائمة ﻿
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اعتقال 5 أشخاص من بينهم موظف شرطة بعد ضبطهم في حالة سكر علني بين والسياقة في وضعية غير ملائمة

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 14:33 اعتقال 5 أشخاص من بينهم موظف شرطة بعد ضبطهم في حالة سكر علني بين والسياقة في وضعية غير ملائمة | حوادث و حقوق
اعتقال 5 أشخاص من بينهم موظف شرطة بعد ضبطهم في حالة سكر علني بين والسياقة في وضعية غير ملائمة
علم لدى مصدر أمني أن عناصر الدائرة الثامنة للشرطة بولاية أمن الرباط أودعت تحت تدبير الحراسة النظرية، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، خمسة أشخاص، من بينهم فتاتان وموظف شرطة برتبة حارس أمن، وذلك

شــوف تيفي:

علم لدى مصدر أمني أن عناصر الدائرة الثامنة للشرطة بولاية أمن الرباط أودعت تحت تدبير الحراسة النظرية، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، خمسة أشخاص، من بينهم فتاتان وموظف شرطة برتبة حارس أمن، وذلك بعد ضبطهم في حالة سكر علني بين والسياقة في وضعية غير ملائمة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن دورية لشرطة النجدة أوقفت الأشخاص الخمسة، ومن بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، وذلك بعدما كانوا على متن سيارة خاصة يسوقها الشرطي وهم تحت تأثير حالة السكر.

وأشارت إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم الاحتفاظ بالفتاة القاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.

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شـــوف تيفي المغرب حارس أمن موظف شرطة اعتقال الرباط

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