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نشرة خاصة:أمطار محليا قوية مرتقبة بعد غد الخميس بعدد من مناطق المملكة

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 14:27 نشرة خاصة:أمطار محليا قوية مرتقبة بعد غد الخميس بعدد من مناطق المملكة | مجتمع
نشرة خاصة:أمطار محليا قوية مرتقبة بعد غد الخميس بعدد من مناطق المملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه يرتقب نزول أمطار محليا قوية، تتراوح مقاييسها بين 30 و50 ملم، بعد غد الخميس، ما بين الساعة الثالثة صباحا والثالثة بعد الزوال بعدد من مناطق المملكة.

شـــوف تيفي:

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه يرتقب نزول أمطار محليا قوية، تتراوح مقاييسها بين 30 و50 ملم، بعد غد الخميس، ما بين الساعة الثالثة صباحا والثالثة بعد الزوال بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة، أن هذه الأمطار ستهم كلا من طنجة-أصيلة، والفحص-أنجرة، وشفشاون، والعرائش، والقنيطرة، وسلا، والرباط، ووزان، وتاونات، وتازة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان.

وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم أمطار معتدلة، قد تكون ذات طابع رعدي محليا، كلا من المضيق- الفنيدق، وتطوان، والصخيرات-تمارة، والخميسات، ومكناس، وفاس، ومولاي يعقوب، وتازة.

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