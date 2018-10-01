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بسيمة والمكفوف

لأول مرة..الحكومة ستنظم مباراة موحدة للمواطنين في وضعية إعاقة

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 14:07 لأول مرة..الحكومة ستنظم مباراة موحدة للمواطنين في وضعية إعاقة | بوليتيك
لأول مرة..الحكومة ستنظم مباراة موحدة للمواطنين في وضعية إعاقة
كشف محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الحكومة ستنظم في إطار قانون المالية لهذه السنة - ولأول مرة - مباراة موحدة، وغير قطاعية، لفائدة المواطنين في وضعية إعاقة

شوف تيفي م.ض

كشف محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الحكومة ستنظم في إطار قانون المالية لهذه السنة - ولأول مرة - مباراة موحدة، وغير قطاعية، لفائدة المواطنين في وضعية إعاقة تفعيلا لنسبة 7% المخصصة لهذه الفئة.

وأضاف بنعبد القادر في جوابه على سؤال فريق التجمع الدستوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، حول موضوع يتعلق بعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالحصيص الخاص بالمعاقين ومكفولي الأمة في مجال التشغيل، أن هذه المباراة الموحدة ستكون تحت إشراف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وستسهر عليها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

وقال الوزير في كلمته، '' قانونيا، الدستور في الفصل 31 يضمن لجميع المواطنات و المواطنين الولوج إلى الوظيفة العمومية، وفق مبدأي المساواة و الاستحقاق، والتي تخصص 7 % للأشخاص في وضعية إعاقة... ''

أما على مستوى المقاربة السياسية قال الوزير بن عبد القادر ''...نحن على المدى القريب سننظم ولأول مرة مباراة موحدة، وليس قطاعية...وأعتقد أننا سنسير في هذا الاتجاه، و الإخوان في وزارة الاقتصاد والمالية، سيتجهون معنا في هذا الاتجاه، ولكن على المدى المتوسط اسمح لي أن أقول لك أن هذه الحكومة هي حكومة سياسية، ويجب أن تجد حلا سياسيا كفيلا باستيعاب وإدماج هذه الفئة من المواطنات والمواطنين''.

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شوف تيفي المغرب حكومة برلمان تشغيل إعاقة بنعبد القادر

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