وزارة الصحة : حوالي 26.5% من السكان البالغين يعانون من الاكتئاب ﻿

قال أناس الدكالي وزير الصحة، أمس الاثنين بمجلس النواب، إن نتائج مسح وطني للسكان الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، أظهرت أن 26 % يعانون من الاكتئاب.

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قال أناس الدكالي وزير الصحة، أمس الاثنين بمجلس النواب، إن نتائج مسح وطني للسكان الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، أظهرت أن 26 % يعانون من الاكتئاب.

وأوضح الدكالي، في جوابه على سؤال شفوي، حول '''الصحة النفسية والعقلية بالمغرب'' بمجلس النواب، أن 9 % من السكان يعانون من اضطرابات القلق، و5،6% يعانون من اضطرابات ذهانية بما فيها مرض الفصام بنسبة 1 % .

وبخصوص الموارد البشرية، قال الدكالي إن المغرب يتوفر على 290 طبيبا نفسانيا، في القطاعين العام والخاص، و5 أطباء فقط في الطب النفساني الخاص بالأطفال، و1069 ممرض نفساني.

وحول الطاقة السريرية في مجال الصحة النفسية، أكد الوزير على توفر المغرب على 2238 سريرا، أي ما يمثل 0.67 سريرا لكل 10000 نسمة.

وأضاف الوزير أمام نواب الأمة، أن الميزانية المخصصة للأدوية الخاصة بالصحة النفسية، تقدر بحوالي 90 مليون درهم، أي ما يمثل حاليا 6 % من ميزانية الأدوية.