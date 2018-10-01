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الأحرار يسائلون الحكومة بخصوص فاجعة قطار بوقنادل ويطالبون بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحادث و حيثياته | بوليتيك

الأحرار يسائلون الحكومة بخصوص فاجعة قطار بوقنادل ويطالبون بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحادث و

بسيمة والمكفوف

الأحرار يسائلون الحكومة بخصوص فاجعة قطار بوقنادل ويطالبون بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحادث و حيثياته

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 13:41 الأحرار يسائلون الحكومة بخصوص فاجعة قطار بوقنادل ويطالبون بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحادث و حيثياته | بوليتيك
الأحرار يسائلون الحكومة بخصوص فاجعة قطار بوقنادل ويطالبون بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحادث و حيثياته
على إثر الحادث الأليم لانحراف قطار عن سكته على مستوى جماعة بوقنادل، اليوم الثلاثاء، تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بسؤال شفوي آني، إلى الحكومة حول الحادثة، والتي خلفت خسائر في الأرواح،

شوف تيفي م.ض

على إثر الحادث الأليم لانحراف قطار عن سكته على مستوى جماعة بوقنادل، اليوم الثلاثاء، تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بسؤال شفوي آني، إلى الحكومة حول الحادثة، والتي خلفت خسائر في الأرواح، لفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحادثة و حيثياتها.

وصرح توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري، "أن الفريق حزين لهذا المصاب الأليم ويقدم تعازيه لكل عائلات الضحايا، وأننا نتابع تفاصيل الواقعة المؤلمة بكل جزئياتها متضامنين مع أسر وذوي الهالكين ومع عائلات الجرحى".

وأضاف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن حزبه مهتم بالحادثة قائلا : " تقدمنا بسؤال آني إلى وزير النقل والتجهيز، للإطلاع على العوامل المحيطة بهذا المصاب، وتحديد المسؤوليات وطرق مواكبة عائلات الضحايا الذين قضوا وأولئك الذين هم تحت العلاج".

وعبر كميل عن بالغ الحزن الذي يشعر به كافة أعضاء الفريق و قيادة حزبه، مؤكدا أن حزبه يعتبر الحادثة "فاجعة وطنية تقتضي التنسيق بين مختلف القطاعات لتضميد جروح هذه الفاجعة ولتفادي تكرارها مستقبلا".

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شوف تيفي المغرب حكومة برلمان حوادث قطار كميل

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