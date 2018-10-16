 السلفي المغربي القباج دخل طول عرض في النظام السعودي ويتهم محمد بن سلمان بقتل خاشقجي ﻿
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بسيمة والمكفوف

السلفي المغربي القباج دخل طول عرض في النظام السعودي ويتهم محمد بن سلمان بقتل خاشقجي

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 13:41 السلفي المغربي القباج دخل طول عرض في النظام السعودي ويتهم محمد بن سلمان بقتل خاشقجي | دولي
السلفي المغربي القباج دخل طول عرض في النظام السعودي ويتهم محمد بن سلمان بقتل خاشقجي
نشر السلفي المغربي حماد القباج، قبل قليل من يومه الثلاثاء، تدوينة مثيرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، وجه من خلالها انتقادات لاذعة للنظام السعودي وبالتحديد لولي العهد محمد بن

''شوف تيفي''

نشر السلفي المغربي حماد القباج، قبل قليل من يومه الثلاثاء، تدوينة مثيرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، وجه من خلالها انتقادات لاذعة للنظام السعودي وبالتحديد لولي العهد محمد بن سلمان، وذلك على خلفية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي واعتقال العديد من الدعاة ومن بينهم سلمان العودة.

وأوضح حماد القباج أن الصحافي جمال خاشقجي، قُتل بوحشية لأنه قال كلمة حق ولأنه أراد الحرية والكرامة لوطنه وأمته، واصفا قضيته بالفضيحة بالنسبة للنظام السعودي الذي حاول التملص من مسؤوليته في الجريمة، مشيرا إلى أن الدولة التركية بزعامة أردوغان لن تساوم على دماء ''خاشقجي''.

وكتب القباج في تدوينته: ''يبدو لي أن هذه الفضيحة الكبرى التي أصابت محمد بن سلمان إنما هي أثر من آثار دعاء المظلومين عليه؛ من أمثال: الشيخ # سفر_الحوالي والشيخ # سلمان_العودة وغيرهما من مئات الرجال والنساء المظلومين المقهورين .. ومنهم الأستاذ # جمال_خاشقجي الذي قتل بوحشية .. لا لشيء إلا لأنه قال كلمة حق لحاكم جائر، ولأنه أراد الحرية والكرامة لوطنه وأمته .....''.

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المغرب شوف تيفي حماد القباج تدوينة مثيرة جمال خاشقجي

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