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الحكومة قررت إدخال تسع شركات جديدة في قطاع المحروقات

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 13:36 الحكومة قررت إدخال تسع شركات جديدة في قطاع المحروقات | بوليتيك
الحكومة قررت إدخال تسع شركات جديدة في قطاع المحروقات
قال عبد العزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن الحكومة اتخذت قرارا بإدخال تسع شركات جديدة في قطاع المحروقات، كما بسطت مساطر إنشاء محطات الوقود، بحيث تم الانتقال من 70 محطة في

شوف تيفي

قال عبد العزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن الحكومة اتخذت قرارا بإدخال تسع شركات جديدة في قطاع المحروقات، كما بسطت مساطر إنشاء محطات الوقود، بحيث تم الانتقال من 70 محطة في السنة إلى 120 محطة.

وأضاف الرباح خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الحكومة اتخذت قرارا يقضي بالعمل بآلية التخزين المشترك للمحروقات حتى لا تكون كلفته عالية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الغاز للبدء في إنتاج الغاز الخاص بالاستهلاك، مشيرا أن الحكومة لازالت تشتغل على وضع سقف لأسعار المحروقات.

وكانت الحكومة قد وعدت في إطار تفاعلها مع تقرير اللجنة الاستطلاعية الخاصة بأسعار المحروقات، بوضع سقف لأسعار المحروقات، كما أطلقت سلسلة حوارات مع موزعي المحروقات ، بعد التوصيات الصادرة عن اللجنة المذكورة، والتي كشفت أن شركات المحروقات حققت أرباحا ضخمة وصلت إلى 17 مليار درهم، بعد تحرير قطاع المحروقات.

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