 توزيع مليون هكتار لفائدة الفلاحين الصغار ﻿
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بسيمة والمكفوف

توزيع مليون هكتار لفائدة الفلاحين الصغار

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 13:29 توزيع مليون هكتار لفائدة الفلاحين الصغار | مجتمع
توزيع مليون هكتار لفائدة الفلاحين الصغار
تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الأخير لافتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، والداعية إلى استفادة الفلاحين الصغار من الوعاء العقاري، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية

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تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الأخير لافتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، والداعية إلى استفادة الفلاحين الصغار من الوعاء العقاري، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس الاثنين في الجديدة، عن اعتزام وزارته توزيع مليون هكتار لفائدة الفلاحين الصغار، في إطار الإقلاع بالعالم القروي، وتشجيع تكوين طبقة متوسطة فلاحية.

وأكد أخنوش في تصريح للصحافة، على هامش افتتاح الدورة 11 لمعرض الفرس بالجديدة، أنه يتوجب على هؤلاء الفلاحين أن يحسنوا استثمار هذه الأراضي من خلال الاستفادة من دعم الدولة، دون الكشف عن موعد بدء توزيع هذه الأراضي، أو عن مكان تواجدها، ولا الشروط الواجب توفرها في الفلاحين للاستفادة منها.

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