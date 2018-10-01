عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: مغاربة يطقلون حملة للتبرع بالدم للمصابين ﻿

قرر العديد من النشطاء المغاربة، إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تشجيع المواطنين على التبرع بالدم لصالح المصابين بفاجعة قطار بوقنادل، داعين الجميع إلى التوجه لـ ''الكارفان'' بباب

"شوف تيفي"

قرر العديد من النشطاء المغاربة، إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تشجيع المواطنين على التبرع بالدم لصالح المصابين بفاجعة قطار بوقنادل، داعين الجميع إلى التوجه لـ "الكارفان" بباب الأحد، أو إلى مقر المركز الوطني لتحاقن الدم المتواجد بحي العرفان.

وأوضح مطلقو هذه الحملة أن ممرضين بمركز تحاقن الدم بالرباط، يتواجدون في هذه اللحظات بعين المكان من أجل استقبال المغاربة الراغبين في التبرع بالدماء لإنقاذ حياة المصابين.

جدير بالذكر أن عدد المصابين بفاجعة قطار بوقنادل، وصل لأكثر من 86 جريحا، بينهم 7 أشخاص، وُصفت حالتهم بالحرجة.