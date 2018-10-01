عاجل..نقل رئيس قطار فاجعة بوقنادل إلى المستشفى بين الحياة والموت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن سائق قطار فاجعة بوقنادل، تم نقله قبل قليل من يومه الثلاثاء، إلى إحدى مستشفيات العاصمة الرباط في حالة خطيرة بين الحياة والموت.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن رئيس قطار فاجعة بوقنادل، تم نقله قبل قليل من يومه الثلاثاء، إلى إحدى مستشفيات العاصمة الرباط في حالة خطيرة بين الحياة والموت.



وأوضح المصدر ذاته أن انحراف القطار بعد وصوله لمنطقة بوقنادل، تسبب في إصابة السائق الرئيسي بجروح جد خطيرة، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية تشير كذلك إلى إصابة 25 راكبا، ومصرع خمسة آخرين.



وأكد ذات المصدر أن مكان الحادث، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، بعد وصول شخصيات مهمة من بينها وزير الداخلية لمعاينة حجم الخسائر المادية والبشرية.





