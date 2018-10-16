عاجل..هذه أسباب فاجعة انقلاب قطار بين الرباط والقنيطرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المعطيات الأولى، تشير إلى أن السبب الرئيسي وراء انقلاب قطار بمنطقة بوقنادل المتواجدة بين الرباط والقنيطرة، يعود إلى خروجه عن السكة، مشيرا إلى أن مكان الحادث، يعرف

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المعطيات الأولى، تشير إلى أن السبب الرئيسي وراء انقلاب قطار بمنطقة بوقنادل المتواجدة بين الرباط والقنيطرة، يعود إلى خروجه عن السكة، مشيرا إلى أن مكان الحادث، يعرف حالة استنفار قصوى، بعد وصول المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن العديد من المواطنين المتواجدين بعين المكان، شاركوا في عملية الإنقاذ، حيث تم إخراج الركاب المصابين من داخل عربات القطار، مبرزا أن مروحية ظهرت بمكان الحادث من أجل المشاركة في عملية الإنقاذ.

وأكد ذات المصدر أن سيارات إسعاف، قامت قبل لحظات بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، مشددا على أن بعض الإصابات جد خطيرة.