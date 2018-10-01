عاجل..وزير الخارجية الأمريكي يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد اختفاء خاشقجي ﻿

أعلن مسؤول أميركي يومه الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي وصل إلى الرياض لبحث قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، سيلتقي، بالإضافة الى الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد

''شوف تيفي

أعلن مسؤول أميركي يومه الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي وصل إلى الرياض لبحث قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، سيلتقي، بالإضافة الى الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وحسب وكالة فرانس بريس، فقد قال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه إن بومبيو سيلتقي ولي العهد السعودي في عشاء الثلاثاء، بعد أن يلتقي العاهل السعودي لبحث مصير خاشقجي الذي فقد منذ دخوله قنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن قناة الجزيرة القطرية، أعلنت أمس الاثنين، في خبر عاجل لها أن المملكة السعودية تستعد للإقرار بمقتل الصحافي جمال خاشقجي بالخطأ داخل قنصليتها باسطنبول بداية شهر أكتوبر الجاري.