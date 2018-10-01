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أمطار ورياح قوية اليوم الثلاثاء بهذه المناطق بالمغرب

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 08:11 أمطار ورياح قوية اليوم الثلاثاء بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع
أمطار ورياح قوية اليوم الثلاثاء بهذه المناطق بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، نزول أمطار أو زخات مطرية متفرقة بكل من الواجهة المتوسطية والريف والأطلس المتوسط وهضاب الفوسفاط ، إضافة إلى السواحل والسهول الممتدة شمال آسفي.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، نزول أمطار أو زخات مطرية متفرقة بكل من الواجهة المتوسطية والريف والأطلس المتوسط وهضاب الفوسفاط ، إضافة إلى السواحل والسهول الممتدة شمال آسفي.

وستهب الرياح معتدلة القوة، من القطاع الشمالي بجنوب المنطقة الشرقية ومن القطاع الغربي فيما تبقى من المناطق الأخرى، مع هبوب زوابع رملية محلية بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و12 درجة بالمرتفعات والهضاب الشرقية، وما بين 18 و25 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد، وستكون ما بين 13 و18 درجة بباقي الأنحاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة بوسط البلاد والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 19 و24 درجة بباقي الجهات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي الأرصاد الجوية القطاع الشمالي المرتفعات

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