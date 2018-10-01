الملكية البحرية تتمكن من إنقاذ 38 مهاجرا مغربيا ﻿

تمكنت عناصر البحرية الملكية من إنقاذ 38 مهاجرا مغربيا كانوا على متن قارب ''يواجه صعوبات غرب مدينة طنجة''.

شوف تيفي

تمكنت عناصر البحرية الملكية من إنقاذ 38 مهاجرا مغربيا كانوا على متن قارب ''يواجه صعوبات غرب مدينة طنجة''.

وقد تم نقل الناجين الذين تم العثور عليهم ''في حالة صحية متدهورة''، يومه الاثنين، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، إلى ميناء طنجة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم العثور على جثة واحدة.

وأوضح المصدر، أن القارب ''ضل وجهته بعد عطل في المحرك''، مرجحا ''أن يكون قد أبحر في 8 أكتوبر''.

وكشف البلاغ أنه وصل أكثر من 43 ألف مهاجر إلى إسبانيا منذ بداية السنة، منهم أكثر من 38 ألفا عبر طريق البحر، حسب ما أوردته المنظمة الدولية للهجرة.

ويحاول مزيد من المغاربة مغادرة البلاد للوصول إلى أوروبا، عبر طريق البحر أو تسلق السياج الشائك العملاق الذي يفصل المغرب عن منطقتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وأكدت السلطات الأمنية أنها أحبطت 54 ألف محاولة فاشلة للعبور منذ يناير الفائت.