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بالصور..ابتسام تسكت و سلمى رشيد دخلو طول وعرض فدنيا باطمة

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 03:42 بالصور..ابتسام تسكت و سلمى رشيد دخلو طول وعرض فدنيا باطمة | ثقافة و فنون
بالصور..ابتسام تسكت و سلمى رشيد دخلو طول وعرض فدنيا باطمة
دخلت الفنانتان ابتسام تسكت وسلمى رشيد في حرب كلامية مع زميلتهما في المجال الفني دنيا باطمة، من خلال نشر مجموعة من الصور والتدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''.

''شوف تيفي''

دخلت الفنانتان ابتسام تسكت وسلمى رشيد في حرب كلامية مع زميلتهما في المجال الفني دنيا باطمة، من خلال نشر مجموعة من الصور والتدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''.

ووضعت الفنانة ابتسام تسكت عبر حسابها بالإنستغرام تدوينة، كتبت بها : ''لا حاجة لإبر .. من عند الله منفخين..ينطق السفيه بما فيه''، بينما كتبت سلمى رشيد: '' جرب ألا تكره أو تحسد ولا تيأس ولا تتشاءم..الله يشافيك وإن شاء الله تقدري تتذوقي طعم النجاح بأعمالك وليس بمشاكلك''.

وتفاعل النشطاء مع هذه الحرب الكلامية، حيث أشار الجميع إلى أن الفنانة دنيا باطمة ولأسباب مجهولة قد تكون لها علاقة بالعمل الفني، قد دخلت في صراع متواصل مع الفنانتين ابتسام تسكت وسلمى رشيد.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الانستغرام باطمة العمل الفني سلمى رشيد

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