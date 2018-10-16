بالصورة..المغرب من بين أكثر الدول ديمقراطية ﻿

احتل المغرب الرتبة الثالثة بمؤشر الديمقراطية، خلال سنة 2018، بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك حسب البحث الذي قامت به شركة EIU العالمية.

''شوف تيفي''

احتل المغرب الرتبة الثالثة بمؤشر الديمقراطية، خلال سنة 2018، بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك حسب البحث الذي قامت به شركة EIU العالمية.

وحسب ما كشفت عنه صفحة ''إسرائيل بالعربي'' يومه الاثنين، فإن نتائج البحث الذي قامت به شركة EIU العالمية، يقوم على 5 فئات تعريفية هي: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، ثقافة الديمقراطية في السياسة والحريات المدنية.

وأوضحت الصفحة المذكورة أن إسرائيل تتصدر النتائج، وتأتي في المرتبة الثانية تونس، يليها المغرب ثم لبنان والعراق والأردن، وفي نهاية القائمة تأتي سوريا.