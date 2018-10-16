 بالصورة..المغرب من بين أكثر الدول ديمقراطية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملكية البحرية تتمكن من إنقاذ 38 مهاجرا مغربيا | مجتمع

الملكية البحرية تتمكن من إنقاذ 38 مهاجرا مغربيا

بالصور..ابتسام تسكت و سلمى رشيد دخلو طول وعرض فدنيا باطمة | ثقافة و فنون

بالصور..ابتسام تسكت و سلمى رشيد دخلو طول وعرض فدنيا باطمة

بالصورة..المغرب من بين أكثر الدول ديمقراطية | اقتصاد

بالصورة..المغرب من بين أكثر الدول ديمقراطية

شوفو إحدى فضائح الكرة المغربية+فيديو | مجتمع

شوفو إحدى فضائح الكرة المغربية+فيديو

إيقاف شاب عشريني بحوزته معدات من شأنها المس بأمن الأشخاص والممتلكات بمدينة القنيطرة | مجتمع

إيقاف شاب عشريني بحوزته معدات من شأنها المس بأمن الأشخاص والممتلكات بمدينة القنيطرة

الهيئة القضائية تقرر تمديد الاستماع لدفاع المصرحات وتغيير توقيت الجلسة يوم الأربعاء القادم | بوليتيك

الهيئة القضائية تقرر تمديد الاستماع لدفاع المصرحات وتغيير توقيت الجلسة يوم الأربعاء القادم

رئيس الاتحاد الدولي للقضاة يشيد بالتحول الإيجابي الذي عرفه المغرب في المجال القضائي | بوليتيك

رئيس الاتحاد الدولي للقضاة يشيد بالتحول الإيجابي الذي عرفه المغرب في المجال القضائي

السعودية تستعد للاعتراف بأن خاشقجي قتل نتيجة استجواب خاطئ | دولي

السعودية تستعد للاعتراف بأن خاشقجي قتل نتيجة استجواب خاطئ

عبد الحكيم بنشماش رئيسا لمجلس المستشارين لولاية ثانية | بوليتيك

عبد الحكيم بنشماش رئيسا لمجلس المستشارين لولاية ثانية

بسيمة والمكفوف

بالصورة..المغرب من بين أكثر الدول ديمقراطية

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 03:35 بالصورة..المغرب من بين أكثر الدول ديمقراطية | اقتصاد
بالصورة..المغرب من بين أكثر الدول ديمقراطية
احتل المغرب الرتبة الثالثة بمؤشر الديمقراطية، خلال سنة 2018، بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك حسب البحث الذي قامت به شركة EIU العالمية.

''شوف تيفي''

احتل المغرب الرتبة الثالثة بمؤشر الديمقراطية، خلال سنة 2018، بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك حسب البحث الذي قامت به شركة EIU العالمية.

وحسب ما كشفت عنه صفحة ''إسرائيل بالعربي'' يومه الاثنين، فإن نتائج البحث الذي قامت به شركة EIU العالمية، يقوم على 5 فئات تعريفية هي: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، ثقافة الديمقراطية في السياسة والحريات المدنية.

وأوضحت الصفحة المذكورة أن إسرائيل تتصدر النتائج، وتأتي في المرتبة الثانية تونس، يليها المغرب ثم لبنان والعراق والأردن، وفي نهاية القائمة تأتي سوريا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشركة الديمقراطية النتائج القائمة السياسة الحريات المدنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

افتتاح الدورة الحادية عشرة لمعرض الفرس بالجديدة | اقتصاد

افتتاح الدورة الحادية عشرة لمعرض الفرس بالجديدة

بالصور.. مطار محمد الخامس يحتفل بالفرس عبر معرض مفتوح للمسافرين | اقتصاد

بالصور.. مطار محمد الخامس يحتفل بالفرس عبر معرض مفتوح للمسافرين

المغرب ينتج 5,5 مليار وحدة من بيض الاستهلاك خلال سنة 2017 | اقتصاد

المغرب ينتج 5,5 مليار وحدة من بيض الاستهلاك خلال سنة 2017

ارتفاع الدرهم بـ 0،79 في المائة مقابل الدولار وانخفاضه بـ 0،22 في المائة مقابل الأورو | اقتصاد

ارتفاع الدرهم بـ 0،79 في المائة مقابل الدولار وانخفاضه بـ 0،22 في المائة مقابل الأورو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد على قناة فرنسية ماقاله المحلل التونسي على هيرفي رونار والمنتخب المغربي وأسباب الأداء الضعيف | قنوات أخرى
منذ 53 دقيقة

شاهد على قناة فرنسية ماقاله المحلل التونسي على هيرفي رونار والمنتخب المغربي وأسباب الأداء الضعيف

تصريح لاعبي المنتخب الوطني المغربي قبل مباراة جزر القمر‎ | قنوات أخرى

تصريح لاعبي المنتخب الوطني المغربي قبل مباراة جزر القمر‎

بالفيديو..مغاربة و حلوى البرلمانيين | خبر اليوم

بالفيديو..مغاربة و حلوى البرلمانيين

بعد المستوى المحتشم أمام جزر القمر..مغاربة يعبرون عن ثقتهم في المنتخب المغربي قبل مباراة العودة | خارج البلاطو

بعد المستوى المحتشم أمام جزر القمر..مغاربة يعبرون عن ثقتهم في المنتخب المغربي قبل مباراة العودة

﻿

آخر المستجدات

الملكية البحرية تتمكن من إنقاذ 38 مهاجرا مغربيا | مجتمع
منذ 2 ساعات

الملكية البحرية تتمكن من إنقاذ 38 مهاجرا مغربيا

بالصور..ابتسام تسكت و سلمى رشيد دخلو طول وعرض فدنيا باطمة | ثقافة و فنون

بالصور..ابتسام تسكت و سلمى رشيد دخلو طول وعرض فدنيا باطمة

بالصورة..المغرب من بين أكثر الدول ديمقراطية | اقتصاد

بالصورة..المغرب من بين أكثر الدول ديمقراطية

شوفو إحدى فضائح الكرة المغربية+فيديو | مجتمع

شوفو إحدى فضائح الكرة المغربية+فيديو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.