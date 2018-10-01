إيقاف شاب عشريني بحوزته معدات من شأنها المس بأمن الأشخاص والممتلكات بمدينة القنيطرة ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، يومه الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج معدات من شأنها المس بأمن الأشخاص

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تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، يومه الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج معدات من شأنها المس بأمن الأشخاص والممتلكات.

وقد جاء توقيف المشتبه به، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بعدما عرض عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إعلانا لبيع عصي كهربائية صاعقة، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية على العثور بحوزته على 20 جهازا من هذا النوع.

وكشف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد مصدر هذه المعدات والكشف عن باقي المتورطين المحتملين.