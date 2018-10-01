الهيئة القضائية تقرر تمديد الاستماع لدفاع المصرحات وتغيير توقيت الجلسة يوم الأربعاء القادم ﻿

قررت الهيئة القضائية التي تبث في قضية المتهم توفيق بوعشرين تمديد الاستماع لأجل إتمام مرافعات دفاع المصرحات يوم الأربعاء المقبل 17 أكتوبر 2018 على الساعة الخامسة بعد الزوال.

شوف تيفي

قررت الهيئة القضائية التي تبث في قضية المتهم توفيق بوعشرين تمديد الاستماع لأجل إتمام مرافعات دفاع المصرحات يوم الأربعاء المقبل 17 أكتوبر 2018 على الساعة الخامسة بعد الزوال.

وعن هذا التوقيت فقد قررت الهيئة القضائية أن تعقد الجلسة يوم الأربعاء على الساعة الثالثة بعد الزوال وبحسب الأستاذ الحسيني كروط عن هيئة دفاع المصرحات أكد لشوف تيفي أن المتهم بوعشرين ودفاعه التمسوا من هيئة المحكمة تأجيل الموعد إلى الساعة الخامسة نظرا لكون يوم الأربعاء هو موعد زيارة أبناء المتهم له، الأمر الذي جعل الهيأة القضائية تأخذه بعين الاعتبار فقبلت بالملتمس.