السعودية تستعد للاعتراف بأن خاشقجي قتل نتيجة استجواب خاطئ ﻿

في تطور لافت لقضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، كشفت قناة أمريكية يومه الاثنين، أن المملكة العربية السعودية تستعد للاعتراف بأن الصحافي السعودي قتل نتيجة استجواب خاطئ.

شوف تيفي:(و.م.ع)

في تطور لافت لقضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، كشفت قناة أمريكية يومه الاثنين، أن المملكة العربية السعودية تستعد للاعتراف بأن الصحافي السعودي قتل نتيجة استجواب خاطئ.

وذكرت قناة (سي.إن.إن) نقلا عن مصدرين لم تسمهما أن السعودية تعد تقريرا تعترف فيه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي نتيجة تحقيق جرى بشكل خطأ.

وقالت القناة الأمريكية إن أحد المصدرين حذر من أن هذا التقرير ما زال قيد الإعداد وقد يتغير.

ونقلت عن المصدر الآخر قوله إنه من المرجح أن يخلص التقرير إلى أن هذه العملية جرت دون إذن وأن من تورطوا فيها سيحاسبوا.