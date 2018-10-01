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عبد الحكيم بنشماش رئيسا لمجلس المستشارين لولاية ثانية

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 02:35 عبد الحكيم بنشماش رئيسا لمجلس المستشارين لولاية ثانية | بوليتيك
عبد الحكيم بنشماش رئيسا لمجلس المستشارين لولاية ثانية
فاز الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس بولاية ثانية كرئيسا لمجلس المستشارين خلال جلسة انتخابية عصر اليوم الاثنين بعد تفوقه على مرشح الأغلبية الحكومية المنتمي لحزب العدالة والتنمية

شوف تيفي: جمال العظام

فاز الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس بولاية ثانية كرئيسا لمجلس المستشارين خلال جلسة انتخابية عصر اليوم الاثنين بعد تفوقه على مرشح الأغلبية الحكومية المنتمي لحزب العدالة والتنمية الشيخي حيث حصل بنشماس على 63 صوت من أصل 91 صوت وحصل الشيخي على 19 صوت من الأصوات المعبر عنها وامتناع 28 مستشار برلماني عن التصويت فيما تم تسجيل حالة غياب وحيدة ،بعد ما وقع يتأكد بشكل الملموس وضعية الحالة السياسية بعد فشل أحزاب الأغلبية الحكومية في انتزاع هذا المنصب وتراجع حزب الاستقلال عن تزكية علي قيوح هذا التراجع اسال الكثير من المداد حول خلفيات هذا القرار ليستمر حزب الأصالة والمعاصرة في قيادة سفينة مجلس المستشارين.
 

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شوف تيفي: المغرب الرباطحكيم بنشماس رئيسا لمجلس المستشارين لولاية ثانية. انتخاب

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