 ابتدائية أكادير تؤجل النظر في قضية متابعة مشجع للحسنية بالمس برموز الدولة بعد حمله للعلم الإسباني بالمدرجات ﻿
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ابتدائية أكادير تؤجل النظر في قضية متابعة مشجع للحسنية بالمس برموز الدولة بعد حمله للعلم الإسباني بالمدرجات

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 02:27 ابتدائية أكادير تؤجل النظر في قضية متابعة مشجع للحسنية بالمس برموز الدولة بعد حمله للعلم الإسباني بالمدرجات | سبور
ابتدائية أكادير تؤجل النظر في قضية متابعة مشجع للحسنية بالمس برموز الدولة بعد حمله للعلم الإسباني بالمدرجات
قررت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بأكادير زوال يومه الإثنين 15 أكتوبر 2018، تأجيل النظر في قضية مشجع حسنية أكادير يبلغ من العمر 21 سنة، متابع بتهمة ''إهانة رموز الدولة''، وذلك على خلفية حمله للعلم

شوف تيفي:أكادير

قررت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بأكادير زوال يومه الإثنين 15 أكتوبر 2018، تأجيل النظر في قضية مشجع حسنية أكادير يبلغ من العمر 21 سنة، متابع بتهمة ''إهانة رموز الدولة''، وذلك على خلفية حمله للعلم الإسباني بمدرجات ملعب أدرار خلال مباراة فريق حسنية أكادير وأولمبيك خريبكة إلى غاية يوم الجمعة المقبل.

وعرفت جلسة محاكمة الشاب المنحدر من دوار ''آيت علي'' بجماعة إنشادن إقليم اشتوكة أيت بها حضورا جماهيريا غفيرا بعدما هب للمحكمة عدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية، إضافة إلى بعض جماهير فريق حسنية أكادير وذلك لمساندة المعتقل ومؤازرته في محنته.

هذا ولقي اعتقال الشاب بهذه التهمة تعاطفا كبيرا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك، حيث تم إطلاق ''هشتاغ'' تحت عنوان ''كلنا مصطفى بومزوغ''، وعبر كل المتعاطفين مع مشجع الحسنية عن استنكارهم الشديد لهذا الاعتقال الذي وصفوه بالتعسفي وغير المقبول خصوصا وأن الشاب معروف بحبه لفريق حسنية أكادير وعشقة للفرق الإسبانية، ولم يكن يعلم أن حمله للعلم الإسباني سينتهي به خلف قضبان الزنزانة على حد تعبير المتعاطفين معه.

وفي ذات السياق استغرب رئيس جماعة إنشادن، ''لحسن فتح الله'' من التهم الثقيلة التي يتابع بها الشاب، حيث علق على الخبر وقال إن الشاب المُعتقل ''عرفناه شابا محبا لوطنه، لم نشهد فيه أبدا أنه يحمل فكرا انفصاليا أو عدائيا، كل ما في الأمر أنه من محبي الحسنية والفرق الإسبانية''.

ومن جانبه تساءل ''لحسن أبعقيل'' رئيس جمعية دوار آيت علي، الذي ينحدر منه المعتقل، على حسابه الشخصي بموقع ''الفيسبوك'': ''كيف يكيل العدل في بلدي بمكيالين؟ شاب مثال للشباب المحب لوطنه والمنخرط في أنشطة شبابية رياضية وفنية منفتحة ومقبلة على الحياة، يدخل للملعب غير مخفي حاملا العلم الإسباني، علم فريقه الدولي المفضل، مرتديا زي حسنية أكادير المغربية، ومؤديا ثمن التذكرة بالدرهم المغربي.. يفاجأ بضباط الأمن يسألون عنه في بيته البسيط وبقريته من أجل اعتقاله بتهمة خيانة الوطن؟''.

يشار أن النيابة العامة بتطوان قد سبق وأن تابعوا مجموعة من الشبان الذين خرجوا للشارع رافعين الأعلام الإسبانية بعد مباراة فريق المغرب التطواني ضد الكوكب المراكشي، وتم توجيه تهم ثقيلة لهم.

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها تأجيل متابعة مشجع حسنية أكادير حمل العلم الإسباني ابتدائية أكادير

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