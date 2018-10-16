افتتاح الدورة الحادية عشرة لمعرض الفرس بالجديدة ﻿

تم افتتاح فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض الفرس، المنظم بمدينة الجديدة من 16 إلى 21 أكتوبر الجاري.

شوف تيفي: ع. رموحي

تم افتتاح فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض الفرس، المنظم بمدينة الجديدة من 16 إلى 21 أكتوبر الجاري.

وقد حضر حفل الافتتاح عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إضافة إلى شخصيات أخرى بارزة.

وقد اختير شعار هذه الدورة بعنوان ''رياضات الفروسية بالمغرب''، بحيث يعكس التزام جمعية الفرس مواصلة دعمها لجميع المتدخلين الذين يعملون من أجل النهوض بالفرس، وتطوره بالمغرب وخارجه''.

كما أن هذه الدورة الحادية عشر للمعرض جاءت بالجديد حيث ستقام الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للتبوريدة في نسختها الثالثة، لتبهر الجمهور، و ستتنافس أفضل السربات بالمملكة، في حين ستكون بلدان القارة الإفريقية أكثر عددا للمشاركة في مختلف المباريات والمنافسات كما أنه سيتم التركيز هذه السنة على الفرس الذي سيكون صلب الندوات الثقافية، العلمية، وكذا الأنشطة التربوية والترفيهية المخصصة للأطفال.

جدير بالذكر أن معرض الفرس للجديدة هذه السنة سيسلط الضوء على مجموع المتدخلين في القطاع الوطني في الترويج للخيول من خلال رياضات الفروسية، كما يتوقع المنظمون أن يعرف إقبالا كبيرا من طرف الزوار.