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المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر حول تأزم الوضع الاجتماعي

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 00:53 المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر حول تأزم الوضع الاجتماعي | مجتمع
المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر حول تأزم الوضع الاجتماعي
دق المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر، جراء توالي مجموعة من الأحداث المأساوية التي طبعت الأسبوع الأخير.

شوف تيفي:

دق المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر، جراء توالي مجموعة من الأحداث المأساوية التي طبعت الأسبوع الأخير.

ونبه المكتب المركزي الحكومة المغربية، عقب اجتماعه الأسبوعي العادي الذي عقده يوم الجمعة الماضي، في بلاغ شديد اللهجة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الاثنين، من ''أن استمرارها في التعاطي مع قضايا المواطنين بنوع من الاستهتار و عدم المسؤولية، من شأنه زيادة منسوب الاحتقان الاجتماعي الذي يؤدي لا محالة إلى نشوب أحداث لا تحمد عقباها''.

وجددت العصبة، وفق ذات البلاغ، ''تأكيدها على مسؤولية الحكومة في تردي أوضاع المواطنين، و ارتفاع منسوب القلق الاجتماعي لديهم، و تدني مستوى معيشتهم، و تغول اللوبيات الاقتصادية و الإدارية الفاسدة أمام فقر و حاجة البسطاء''.

كما دعا مكتب العصبة حكومة العثماني إلى ''تحمل مسؤولياتها كاملة في قضية المعطل الكفيف المرحوم ''صابر الحلوي'' الذي توفي إثر سقوطه من سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،على خلفية خوضه ( رفقة زملائه) شكلا احتجاجيا للمطالبة بالحق في الشغل والكرامة''

وأكد بلاغ المكتب المركزي للعصبة، دعوته ''للجهات المعنية إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه تنشر نتائجه للعموم، من أجل الوقوف على حيثيات وفاته، كما تطالب بمحاسبة المسؤولين و معاقبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره أو إهماله، المتسبب في إهدار حياة الفقيد صابر الحلوي''.

وشدد البلاغ دعوته للحكومة المغربية وبصفة خاصة رئاسة الحكومة والوزارة الوصية ، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع المعطلين المكفوفين المعتصمين بمبنى الوزارة و ''إيجاد حل عاجل و فوري لمعاناتهم و تحسين أوضاعهم الاجتماعية و التخلي عن منطق العجرفة الذي لن يزيد الأوضاع إلا تأزما''.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المكتب المركزي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر تأزم الوضع الاجتماعي

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