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وزير الصحة : الحكامة والتدبير المالي لنظام المساعدة الطبية تشكل حلقة ضعف وجب تداركها

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 23:51 وزير الصحة : الحكامة والتدبير المالي لنظام المساعدة الطبية تشكل حلقة ضعف وجب تداركها | بوليتيك
وزير الصحة : الحكامة والتدبير المالي لنظام المساعدة الطبية تشكل حلقة ضعف وجب تداركها
يرتكز تمويل نظام المساعدة الطبية على مساهمة الدولة بـ 75 في المائة من المستفيدين في وضعية الهشاشة بـ 19 في المائة، والجماعات الترابية بـ 6 في المائة عن كل مستفيد في وضعية الفقر.

شوف تيفي:

يرتكز تمويل نظام المساعدة الطبية على مساهمة الدولة بـ 75 في المائة من المستفيدين في وضعية الهشاشة بـ 19 في المائة، والجماعات الترابية بـ 6 في المائة عن كل مستفيد في وضعية الفقر.

وأوضح وزير الصحة أناس الدكالي في جوابه عن سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة أكتوبر التي انعقدت يومه الاثنين بمجلس النواب أن ''الوضعية الحالية، أسفرت عن محدودية التمويل العمومي للنظام، خاصة من صندوق التماسك الاجتماعي والجماعات الترابية وكذلك عدم وجود موارد مالية إضافية، مما أثر بشكل سلبي على تمويل النظام في غياب الدعم المباشر لتغطية مصاريف المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة''.

كما أكد الوزير على أن ''الحكامة والتدبير المالي لنظام المساعدة الطبية تشكل حلقة ضعف وجب تداركها بإحداث هيئة مستقلة في أقرب الآجال، وذلك من أجل فصل مهام تمويل نظام المساعدة الطبية عن مهام تقديم الخدمات الصحية حيث سيمكن هذا الإجراء من تدبير مالي وحكامة أفضل للنظام''.

 

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شوف تيفي المغرب وزير الصحة الحكامة التدبير المالي نظام المساعدة الطبية حلقة ضعف

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