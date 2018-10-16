عاجل و بالصور...انقلاب ''كاط كاط'' بممر ''تيريت'' باشتوكة أيت بها يخلف إصابات خطيرة'' ﻿

انقلبت سيارة رباعية الدفع قبل قليل بأحد المنعرجات الخطيرة في الطريق الرابطة بين مدينة أيت بها وإداوكنظيف على مستوى ''تيريت'' وخلف الحادث إصابة سيدتين بجروح جد بليغة وكسور خطيرة على مستوى الكتف

شوف تيفي:أحمد الهلالي

انقلبت سيارة رباعية الدفع قبل قليل بأحد المنعرجات الخطيرة في الطريق الرابطة بين مدينة أيت بها وإداوكنظيف على مستوى ''تيريت'' وخلف الحادث إصابة سيدتين بجروح جد بليغة وكسور خطيرة على مستوى الكتف والعمود الفقري، فيما نجا سائق السيارة وطفلة صغيرة وسيدة مسنة من الإنقلاب إذ لم يصابوا بأي إصابة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' من عين المكان، فالحادث ناجم عن السرعة المفرطة التي كان السائق يقود بها، وغياب الإنارة بهذا المسلك الطرقي ما جعله يفقد السيطرة على سيارته ليخرج عن مساره وينقلب بشكل وصف بالمروع على قارعة الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة سيدتين بكسور جد خطيرة على مستوى الكتف والعمود الفقيرة، فيما نجا باقي ركاب السيارة من الحادث بأعجويطبة إذا لم يصابوا بأي إصابة.

هذا، وفور علمها بالحادث هرعت عناصر الدرك الملكي والوقاية الكدنية لعين المكان، وتم نقل الضحيتين صوب مستعجلات المستشفى الإقليمي باشتوكة أيت بها لإسعافهن، فيما فتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الحادث من لدن عناصر الدرك الملكي.

يشار إلى أن المسلك الطرقي الذي شهد هذا الحادث يعد من الطرق المميتة بالمنطقة والتي تعرف وقوع مجموعة من حوادث السير الخطيرة، الأمر الذي بات معه من الجهات المعنية التفكير في توسيعها للتقليص من الأرواح التي تحصدها.