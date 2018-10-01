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ليلي غفران تتهم إحدى المجلات الشهيرة بعدم المصداقية والمهنية

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 22:59 ليلي غفران تتهم إحدى المجلات الشهيرة بعدم المصداقية والمهنية | ثقافة و فنون
ليلي غفران تتهم إحدى المجلات الشهيرة بعدم المصداقية والمهنية
أعربت الفنانة المغربية ليلي غفران عن استيائها من التصريحات التي نشرتها إحدى المجلات الشهيرة بنشر كلمات وألفاظ مغلوطة باسمها في تقرير صحفي عن رثاء الفنانة غنوة شقيقة المطربة أنغام

 شوف تيفي:

أعربت الفنانة المغربية ليلي غفران عن استيائها من التصريحات التي نشرتها إحدى المجلات الشهيرة بنشر كلمات وألفاظ مغلوطة باسمها في تقرير صحفي عن رثاء الفنانة غنوة شقيقة المطربة أنغام

وأكدت الفنانة ليلى غفران، وفق ما أورده موقع "الرأي المصري"، يومه الاثنين، أن بعض الصحافة الفنية لم تعد مهنية ولا تحترم حرمة الموتى.

واوضحت غفران وفق ذات المصدر، " تم تحريف ما كتبته علي صفحتي الرسمية علي الفيسبوك عن تعازي لأسرة الفنانة الراحلة غنوة وكتبت جمل، تم التلاعب بألفاظها، لم اقبل بها تماما فأين المصداقية والمهنية الصحفية لكي يقوم صحفي فني بتحريف ما كتبته على صفحتي الشخصية بالفيسبوك ويكتب كلام غير صحيح تماما فأنا ضد ذلك تماما".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ليلي غفران المجلات الشهيرة المصداقية المهنية

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