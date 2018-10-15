توقيف سائق طاكسي كبير بعد مطاردة هوليودية بدرب عمر بالدار البيضاء ﻿

أسفرت عملية توقيف سيارة أجرة من الحجم الكبير، عن دهس دراجة نارية لأحد عناصر الشرطة الدراجين وسيارة بعمالة انفا.

شوف تيفي

أسفرت عملية توقيف سيارة أجرة من الحجم الكبير، عن دهس دراجة نارية لأحد عناصر الشرطة الدراجين وسيارة بعمالة انفا.

وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي" أنه بعدما قام شرطي المرور من فرقة الدراجين بتوقيف سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير، عشية يومه الاثنين، في نقط التلاقي بين زنقة ناسيونال مع شارع إدريس الحريزي بعمالة أنفا، ونبهه من أن الوقوف بتلك النقطة ممنوع، وطلب منه وثائق السيارة لم يستجب السائق وحاول الإفلات منه، لكن الشرطي قام بركن دراجته النارية أمام الطاكسي، فقام السائق بتحريك سيارته ودهس الدراجة النارية وسيارة أخرى من نوع "هوندا" كانت مركونة على الرصيف.

وكشف المصدر ذاته، أنه بعد مطاردة هوليودية بمساعدة بعض المواطنين تم إيقاف سائق الطاكسي بمنطقة درب عمر.

كما أبرز مصدرنا أنه بعد توقيف سائق طاكسي تبين أنه لا يتوفر على أي وثيقة خاصة بقيادة السيارة، ولا حتى رخصة السياقة.