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زلزال الإقالات يضرب جماعة بإقليم تيزنيت

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 21:38 زلزال الإقالات يضرب جماعة بإقليم تيزنيت | بوليتيك
زلزال الإقالات يضرب جماعة بإقليم تيزنيت
ينتظر أن تشهد جماعة الركادة التابعة لإقليم تيزنيت زلزالا مدويا بعدما أعلن رئيس الجماعة الحرب على مجموعة من أعضاء المجلس وأدرج نقاط إقالتهم - في سابقة من نوعها - بجدول أعمال الدورة الاستثنائية التي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

ينتظر أن تشهد جماعة الركادة التابعة لإقليم تيزنيت زلزالا مدويا بعدما أعلن رئيس الجماعة الحرب على مجموعة من أعضاء المجلس وأدرج نقاط إقالتهم - في سابقة من نوعها - بجدول أعمال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها يوم 7 نونبر 2018.

وحسب جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فإن من بين نقاطها المطروحة للمناقشة والتصويت، إقالة كاتب مجلس جماعة الركادة ونائبه ورؤساء اللجان ونوابهم وإعادة تشكيل لجان دائمة برؤساء وأعضاء جدد.

وتأتي هذه الحرب بعد أن سبق لعدد من أعضاء المجلس البالغ عددهم 12 عضوا أن تقدموا بملتمس إقالة الرئيس، إعمالا بالمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية قصد إدراجه ضمن نقاط الدورة العادية لشهر أكتوبر المنصرم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت الركادة مجلس جماعي دورة استثنائية زلزال سياسي يضرب إقالات

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