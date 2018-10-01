ســـابقة..نواب الأمة يستنكرون تبخيس بعض المنابر الإعلامية للعمل النيابي بعد جدل ''الحلوى'' ﻿

أكد بلاغ صادر عن مجلس النواب، اليوم الاثنين، على ''ضرورة دعم الجبهة الداخلية ومقاومة أساليب التيئيس والتبخيس، والإشاعات المغرضة التي تحاول يائسة المس بالمسار السليم الذي تنهجه بلادنا، والخيارات

شوف تيفي م.ض

أكد بلاغ صادر عن مجلس النواب، اليوم الاثنين، على ''ضرورة دعم الجبهة الداخلية ومقاومة أساليب التيئيس والتبخيس، والإشاعات المغرضة التي تحاول يائسة المس بالمسار السليم الذي تنهجه بلادنا، والخيارات التي تعتمدها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية.''

البلاغ الصادر عن مجلس النواب، جاء بخصوص ما راج مؤخرا حول بعض السلوكيات والممارسات التي ألصقت بنواب الأمة، خلاف افتتاح الدورة التشريعة للبرلمان، إذ أعرب النواب بالإجماع، في ذات البلاغ، ''عن إدانتهم وشجبهم لما يتعرض له مجلس النواب، من نعوت وأوصاف كاذبة ومغرضة في حق أعضائه، وفي حق أساليب ومناهج عمله، من بعض المنابر الإعلامية، مؤكدا عن خلو هذه الادعاءات من أي صحة، وعن عدم قدرة هذه المنابر الرفع من مستوى النقاش إلى فضاء التحليل والتقييم الذي يعد قاعدة ثمينة في العمل الإعلامي بوجه عام.''

وبعد أن انتقد النواب طريقة تناول بعض المنابر الإعلامية، لبعض الصور المنقولة من أمام قبة البرلمان، أثناء خروج البرلمانين، أكد البلاغ على نبل الرسالة الإعلامية التي تقوم بها العديد من المنابر بكل احترافية ومهنية، حيث سيظل مجلس النواب شريكا لها ومنفتحا عليها دعما لاستراتيجية التواصل التي ينص عليها نظامه الداخلي.''