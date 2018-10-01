بحضور خبراء من الامارات..انطلاق ورشة عمل بالدار البيضاء لتعزيز السياحة العائلية في المغرب ﻿

انطلقت يومه الاثنين بمدينة الدار البيضاء، ورشة عمل لبحث تنشيط السياحة العائلية بحضور خبراء ومسؤولين من دولة الامارات وعدد من الدول الخليجية والعربية والأسيوية .

شوف تيفي:

انطلقت يومه الاثنين بمدينة الدار البيضاء، ورشة عمل لبحث تنشيط السياحة العائلية بحضور خبراء ومسؤولين من دولة الامارات وعدد من الدول الخليجية والعربية والأسيوية .

وقد شارك في ورشة العمل التي نظمها المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في أبوظبي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا , وشركة نيرفانا للسفر والسياح، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، مدراء وممثلي أكثر من 50 شركة خليجية وعربية عقدوا سلسلة لقاءات مباشرة مع نظرائهم من الشركات المغربية العاملة في قطاع السياحة والضيافة .

وكشف البلاغ أن عدد المشاركين من الجانبين وصل إلى أكثر من 200 مسؤول وخبير سياحي وفندقي من الجانبين.

وأكد المصدر أنه تم التركيز في ورشة العمل " على تنشيط السياحة العائلية في المغرب. كما عرضوا العديد خيارات الإقامة في الفنادق والمنتجعات الفاخرة، والمعالم السياحية في مدن المملكة المغربية".

وأشار المصدر إلى ان هذه الورشة تقام ضمن فعاليات الجولة الترويجية خلال الفترة من 14 الى 18 أكتوبر 2018 تحت شعار " يوغو موروكو2018YougoMorocco "".

وتهدف لتعزيز السياحة البينية الخليجية والعربية الي مدن المملكة المغربية .

كما عقد ممثلو الشركات والخبراء لقاءات جانبية لتشجيع إقبال السياح الخليجيين والعرب إلى المغرب والتعريف بالمناطق السياحية المعروفة في المملكة المغربية .

وقد صرح "محمد صادق شاكر مدير المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في ابوظبي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، "أن قطاع الضيافة والسياحة في المملكة المغربية توصل الى العديد من الشراكات والاتفاقيات مع وكالات السفر والسياحة الخليجية والعربية الهندية المهتمين بسوق السفر المغربي".

وأوضح المتحدث، ان" الهدف الرئيس هو ترويج المنتج السياحي المغربي في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج العربية والشرق الأوسط والهند ، مشيرا ان بلاده أعدت برامج وحملات ترويجية مكثفة لترويج المنتج السياحي المغربي بمنطقة الخليج للترويج لسياحة العطلات على مدار السنة".

وتوقع أن "يشهد قطاع الضيافة والسياحة في المملكة المغربية اقبالا كبيرا من السياح من دول الخليج العربية ومصر والأردن والهند في المرحلة المقبلة خاصة بعد اطلاق هذه الحملة الترويجية للعام الثاني على التوالي " .

وأشار إلى أن بلاده توفر كافة متطلبات السياحة العائلية من دول الخليج العربية بفضل التنوع والغني الثقافي الذي تشهده المملكة .

من جانبه قال عمر العلي الرئيس التنفيذي للمشاريع والإتصالات لدى شركة نيرفانا للسفر والسياحة ان الجولة الترويجية " يوغو موروكو2018YougoMorocco " إنطلقت هذا العام من الدار البيضاء اكبر المدن السياحية الرائعة وأهمها , وهي ايضا عاصمة المغرب الإقتصادية ، و سوف تمتد الجولة الى مدينة مراكش ذات الطبيعة الساحرة والتاريخ العريق .مؤكداً الحرص على العمل مع مختلف وكلاء السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والهند للترويج للمنتوج السياحي والعمل على إزدهار السياحة في المغرب "، مشيرا "الى ان وكلاء السفر والسياحة والإعلاميين المشاركين " يوغو موروكو2018YougoMorocco " . سوف يطلعون على عدد من مواقع التراث العالمي والتعرف كذلك الى أوجه السياحة في المغرب من سياحة جبلية ، رياضية ، شاطئية، وسياحة بيئية وثقافية .

وأكد في ذات السياق، على " ان هذه الحملة تهدف لتنسيق الجهود مع شركات السفر والسياحة والمسؤولين عن القطاع السياحي في المغرب لمضاعفة أعداد السياح إلى المملكة المغربية، من المواطنين الخليجيين بشكل خاص، والشرق الأوسط بشكل عام".