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وزارة التربية الوطنية تنفي نشر مذكرة بخصوص مباراة توظيف أساتذة بموجب عقود

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 18:43 وزارة التربية الوطنية تنفي نشر مذكرة بخصوص مباراة توظيف أساتذة بموجب عقود | بوليتيك
وزارة التربية الوطنية تنفي نشر مذكرة بخصوص مباراة توظيف أساتذة بموجب عقود
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية، أن المذكرة التي يتم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بخصوص مباراة

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية، أن المذكرة التي يتم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بخصوص مباراة توظيف الأساتذة بموجب عقود مفبركة ولا أساس لها من الصحة.

وشددت الوزارة في بلاغ، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أنها تثير انتباه المعنيين بهذه المباريات وكذا عموم المواطنين إلى أن المذكرات الوزارية يتم نشرها عبر البوابة الرسمية للوزارة بمجرد صدورها.

وأشارت الوزارة أن الإعلان عن مباريات التوظيف بموجب عقود، يكون من اختصاص الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويتم نشرها عبر بوابة التشغيل العمومي وعبر مواقعها الرسمية وما دون ذلك مما يروج له يبقى مجرد أخبار زائفة.

‫شوف تيفي

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