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بسيمة والمكفوف

لحظة نقل الإرهابي المغربي من ألمانيا إلى المغرب

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 18:39 لحظة نقل الإرهابي المغربي من ألمانيا إلى المغرب | حوادث و حقوق
لحظة نقل الإرهابي المغربي من ألمانيا إلى المغرب
توصلت شوف تيفي بصورة للإرهابي المغربي منير المُتصدق محاطا بالسلطات الأمنية الألمانية قبل التوجه إلى المغرب.

شوف تيفي

 توصلت شوف تيفي بصورة للإرهابي المغربي منير المُتصدق محاطا بالسلطات الأمنية الألمانية قبل التوجه إلى المغرب.

ويشهد مطار المنارة بمراكش استنفارا أمنيا كبيرا حيث تنتظر جميع الأجهزة الأمنية وصول الإرهابي المغربي وذلك بعدما سلمته السلطات الألمانية للمغرب.

وأضافت مصادرنا، أن منير المتصدق كان من بين المتهمين المشاركين في الأعمال الإرهابية التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية "11 شتنبر 2001" ، كما أدين في وقت سابق بـ 15 سنة سجنا بألمانيا.

هذا وفور انتهاء عقوبته السجنية، سيتم تسليمه للسلطات المغربية من أجل متابعته في التخطيط للأحداث الإرهابية التي هزت الدارالبيضاء عام 2003.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي حوادث وحقوق منير المتصدق مغرب أعمال إرهابية

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