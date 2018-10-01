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استقالة 12 عضوا بجماعة القباب التابعة لإقليم خنيفرة

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 18:37 استقالة 12 عضوا بجماعة القباب التابعة لإقليم خنيفرة | بوليتيك
استقالة 12 عضوا بجماعة القباب التابعة لإقليم خنيفرة
قدم 12 عضوا بمجلس جماعة القباب التابعة لإقليم خنيفرة مساء أمس الأحد، استقالة جماعية.

شوف تيفي

قدم 12 عضوا بمجلس جماعة القباب التابعة لإقليم خنيفرة مساء أمس الأحد، استقالة جماعية.

ووفق مصادر إعلامية محلية فقد أقدم هؤلاء الأعضاء المكونون من الأغلبية والمعارضة، على تقديم استقالتهم، "احتجاجا على الفوضى التي تشوب التسيير و التدبير وكذا الانفراد المطلق لرئيس الجماعة، باتخاذ القرارات".

وأوضحت المصادر، أن رئيس الدائرة دخل على الخط صباح يومه الاثنين، على هامش الاتهامات الخطيرة الموجهة لرئيس الجماعة، وقام باستدعاء الأعضاء المستقيلين للوقوف على ملابسات الواقعة التي باتت حديث العادي والبادي بالإقليم.

كما كشفت ذات المصادر، أن فعاليات مدنية وحقوقية نظمت مساء الأحد لقاء مباشرا استدعت من خلاله أعضاء الجماعة ورئيسها، غير أن هذا الأخير، امتنع عن حضور اللقاء لأسباب مجهولة.

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شوف تيفي المغرب استقالة عضو جماعة القباب التابعة إقليم خنيفرة

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