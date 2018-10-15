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بالفيديو والصور...شاب مغربي ''مول الفلوس'' يثير ضجة بالفيسبوك.. وتفاصيل مثيرة عن هويته

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 17:52 بالفيديو والصور...شاب مغربي مول الفلوس يثير ضجة بالفيسبوك.. وتفاصيل مثيرة عن هويته | مجتمع
بالفيديو والصور...شاب مغربي ''مول الفلوس'' يثير ضجة بالفيسبوك.. وتفاصيل مثيرة عن هويته
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، منذ ليلة أمس الأحد، مجموعة من الفيديوهات والصور المثيرة، الخاصة بشاب مغربي، ظهر وهو يقوم بالتباهي بالأموال التي يملكها من خلال رميها في الهواء.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، منذ ليلة أمس الأحد، مجموعة من الفيديوهات والصور المثيرة، الخاصة بشاب مغربي، ظهر وهو يقوم بالتباهي بالأموال التي يملكها من خلال رميها في الهواء.

ومباشرة بعد نشر هذه الفيديوهات والصور، حاول النشطاء المغاربة الكشف عن هوية الشاب الذي تم تلقيبه بـ ''مول الفلوس''، حيث تباينت المعطيات بخصوصه، بين مؤكد على أن الأمر يتعلق بشاب ينحدر من حي اسباتة بمدينة الدار البيضاء، هاجر بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا قبل مدة، قبل أن تتحول حياته رأسا على عقب، ويجد نفسه غارقا في الأموال، نتيجة لعبه بـ ''الكازينوهات''.

ومن جهة أخرى، فند نشطاء هذه المعطيات، وأكدوا أن الشاب المغربي، يعيش بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر من الفنانين الصاعدين في مجال ''الراب''، في حين آشار آخرون أن جميع هذه المعطيات المتداولة مشكوك فيها وبالتالي لا يمكن لأي كان التكهن أو الكشف عن هوية ''مول الفلوس''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدر البيضاء اسباتة المغاربة التباهي الأموال مول الفلوس

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