عــاجل:بن شماش رئيسا لمجلس المستشارين للمرة الثانية ﻿

فاز عبد الحكيم بن شماش للمرة الثانية على التوالي بمنصب رئيس مجلس المستشارين، يومه الإثنين

شوف تيفي

فاز عبد الحكيم بن شماش للمرة الثانية على التوالي بمنصب رئيس مجلس المستشارين، يومه الإثنين

وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي" يومه الاثنين 15 أكتوبر، أن عبد الحكيم بن شماش حصل على 63 صوتا في حين لم يحصل نبيل شيخي إلا على 19 صوتا، وتم تسجيل 8 أصوات بيضاء وواحدة ملغاة.

كما أوضح ذات المصدر، أن مجموع النواب الحاضرين للتصويت بلغ 119، وغياب 1، في حين امتنع عن التصويت 28 مستشارا برلمانيا عن الفريق الاستقلالي و مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وكشف مصدرنا، أنه بعد امتناع الفريق النيابي لحزب الاستقلال عن التصويت،عن الرئيس الجديد للمجلس، والذي تبارى عليه نبيل شيخي عن حزب العدالة والتنمية وعبد الحكيم بن شماش عن حزب الأصالة والمعاصرة، فاز الأخير للمرة الثانية على التوالي بالمنصب.