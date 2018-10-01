سار للمغاربة الراغبين في السفر للولايات المتحدة الأمريكية ﻿

كشفت السفارة الأمريكية بالرباط، نهاية الأسبوع المنصرم، عن فتحها الباب أمام الراغبين في التقدم لمنحة دراسية، تمكنهم من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الدراسة لمدة سنة كاملة.

"شوف تيفي"

كشفت السفارة الأمريكية بالرباط، نهاية الأسبوع المنصرم، عن فتحها الباب أمام الراغبين في التقدم لمنحة دراسية، تمكنهم من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الدراسة لمدة سنة كاملة.

وأكدت السفارة الأمريكية عبر تدوينة بحسابها بالفيسبوك، عن فتح باب الطلبات لمنحة كينيدي لوغار للتبادل الثقافي YES ، مبرزة أن على الراغبين في قضاء سنة دراسية كاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني https://bit.ly/2C7Rz0d.

تجدر الإشارة إلى أن الخارجية الأمريكية، أعطت مؤخرا، انطلاقة التسجيل فيما يسمى بـ "قرعة أمريكا"، وحددت تاريخ 6 نونبر كآخر أجل للتسجيل بالنسية للراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى بلاد العم سام.