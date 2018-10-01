بعد الانسحاب ..الاستقلال يمتنع بالإجماع عن التصويت لرئيس مجلس المستشارين ﻿

علمت ''شوف تيفي '' أن الفريق الاستقلالي قرر بإجماع كافة أعضائه الامتناع عن التصويت خلال الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس مجلس المستشارين.

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي " أن الفريق الاستقلالي قرر بإجماع كافة أعضائه الامتناع عن التصويت خلال الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس مجلس المستشارين.

و كشفت مصادرنا، أن الفريق الاستقلالي لن يصوت على مرشح الحزب الذي يقود الأغلبية، لأنه لا يمكن للمعارضة أن تزكي الغموض وتساهم في العبث السياسي الذي يخلط أوراق الأغلبية والمعارضة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي ينبغي أن يكرس التنافس الديمقراطي المبني على الوضوح في المقروئية بالنسبة للمواطن والتمايز بين مكونات الغرفة الثانية.

و بخصوص مرشح البام قال الفريق الاستقلالي إنه لن يصوت على مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، مع الاحترام الواجب للأشخاص والهيئات، الذي يحظى ترشيحه بدعم من مكونات من الأغلبية الحكومية حسب ما صرحوا به سابقا، لأن ذلك سيؤدي إلى إنتاج اتفاقات غير سليمة ديمقراطيا، وممارسات تضفي الضبابية على المشهد السياسي وتمس بمصداقية المؤسسات التمثيلية والدستورية، هذا فضلا عن كون عرض المرشح الحالي وحصيلته المرحلية على رأس مجلس المستشارين لا تتقاطع مع التغيير الذي يتطلع إليه الحزب والمواطنون للرفع من فعالية هذه المؤسسة وحكامة تدبيرها وإشعاعها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.