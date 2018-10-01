 سيدة تفارق الحياة لحظات بعد إنجابها لمولود بزاكورة ﻿
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سيدة تفارق الحياة لحظات بعد إنجابها لمولود بزاكورة

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 16:03 سيدة تفارق الحياة لحظات بعد إنجابها لمولود بزاكورة | حوادث و حقوق
سيدة تفارق الحياة لحظات بعد إنجابها لمولود بزاكورة
ذكر مصدر مطلع لقناة ''شوف تيفي''، أن سيدة ثلاثينية لفظت أنفاسها الأخيرة، يوم أمس الأحد، داخل مستعجلات المستشفى الإقليمي لزاكورة، إثر إصابتها بنزيف حاد بعد إنجابها لمولود في البيت.

شوف تيفي:زاكورة

ذكر مصدر مطلع لقناة "شوف تيفي"، أن سيدة ثلاثينية لفظت أنفاسها الأخيرة، يوم أمس الأحد، داخل مستعجلات المستشفى الإقليمي لزاكورة، إثر إصابتها بنزيف حاد بعد إنجابها لمولود في البيت.

وأفاد مصدر "شوف تيفي"، أن الهالكة البالغة من العمر 36 سنة، نقلت على وجه السرعة لمستعجلات المستشفى الإقليمي من طرف أسرتها بعد أن تعرضت لنزيف حاد، إثر إنجابها لمولود ذكر داخل منزلها الكائن بدوار "بني حيون" بجماعة "تاكونيت" التي تبعد بـ 60 كيلومترا عن مدينة زاكورة.
وبالرغم من محاولة إسعافها لإنقاذ حياتها من طرف الطاقم الطبي إلا أنها فارقت الحياة دقائق قليلة بعد وصولها للمستشفى مخلفة وراءها أربعة أبناء في ظروف اجتماعية وبيئية جد قاسية.

ومن جهة أخرى خلف موت الهالكة صدمة كبيرة لدى زوجها وعائلتها التي تحولت لديهم فرحة المولود إلى كابوس مفجع.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب زاكورة انجاب ولادة وفاة سيدة ثلاثينية نزيف حاد

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