 تنظيم جولات مسرحية باللغة الأمازيغية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج ﻿
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تنظيم جولات مسرحية باللغة الأمازيغية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج | ثقافة و فنون

تنظيم جولات مسرحية باللغة الأمازيغية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج

بسيمة والمكفوف

تنظيم جولات مسرحية باللغة الأمازيغية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 16:04 تنظيم جولات مسرحية باللغة الأمازيغية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج | ثقافة و فنون
تنظيم جولات مسرحية باللغة الأمازيغية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج
أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عن تنظيمها بشراكة مع فرق مسرحية مغربية، جولات مسرحية ناطقة باللغة الأمازيغية بعدد من بلدان الاستقبال، وذلك تفعيلا

"شوف تيفي"

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عن تنظيمها بشراكة مع فرق مسرحية مغربية، جولات مسرحية ناطقة باللغة الأمازيغية بعدد من بلدان الاستقبال، وذلك تفعيلا لاستراتيجيتها الموجهة لفائدة مغاربة العالم والرامية إلى الحفاظ على هويتهم الثقافية وتعزيز ارتباطهم ببلدهم، وتطبيقا لمقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بشأن النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين لدى مغاربة العالم .

وحسب بلاغ للوزارة المذكورة توصلت به "شوف تيفي" فإنه وعلى غرار اتفاقيات الشراكة التي تم إبرامها مع ما يقارب 40 فرقة مسرحية، من بينها 3 فرق تقدمت بأعمال ناطقة باللغة الأمازيعية، من أجل تقديم 180 عرضا مسرحيا من قبل الفنانين المغاربة الموهوبين الذين طبعوا المشهد المسرحي الوطني، بكل من أوروبا وإفريقيا ودول الشرق الأوسط، بادرت الوزارة خلال الموسم الحالي إلى الرفع من عدد العروض المسرحية الناطقة بمختلف اللهجات الأمازيغية، وذلك من خلال تقديم أكثر من 50 عرضا مسرحيا أمازيغيا، بشراكة مع 12 فرقة مغربية موجه لفائدة المغاربة المقيمين بكل من إفريقيا وأوروبا.

وأشارت الوزارة إلى أنه ولإعطاء الانطلاقة لهذا البرنامج الثقافي الأمازيغي الموجه لفائدة مغاربة العالم، تنظم الوزارة حفلا فنيا سيحييه ثلة من الفنانين المغاربة الناطقين بالأمازيغية والعربية وفعاليات فنية بتعبيراتها المختلفة، وذلك يوم الإثنين 22 أكتوبر 2018 بالمركز الدولي للندوات محمد السادس بالصخيرات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المقيمين شؤون الهجرة مغاربة العالم اللهجات الأمازيغية

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