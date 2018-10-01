قضية اغتصاب ''شابة إداوكنظيف'' من طرف أحد الرعاة الرحل والتسبب في حملها تشهد منعطفا جديدا ﻿

أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن ملف الشابة التي تعاني من الإعاقة والتي تنحدر من منطقة إداوكنظيف التابعة لإقليم اشتوكة أيت بها والتي تعرضت للاغتصاب الناتج عنه حمل من طرف أحد الرعاة

شوف تيفي:انزكان

أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن ملف الشابة التي تعاني من الإعاقة والتي تنحدر من منطقة إداوكنظيف التابعة لإقليم اشتوكة أيت بها والتي تعرضت للاغتصاب الناتج عنه حمل من طرف أحد الرعاة الرحل عرف منعطفا جديدا، بعد أن تم صباح يوم أمس الأحد 14 أكتوبر 2018 تقديم المشتبه به أمام نائب وكيل الملك بابتدائية انزكان ومواجهته بالضحية، حيث تمسكت بتوجيه أصابع الاتهام له، وتأكيدها على أنه هو من قام باغتصابها والتسبب في حملها، لتسرد تفاصيل العملية أمام أنظار نائب وكيل الملك، فيما تشبث المشتبه به ببراءته من المنسوب له وإنكاره لوقائع النازلة جملة وتفصيلا، مصرحا أن الجنين ليس من صلبه ومعترفا في ذات الوقت بكونه مارس الجنس مع الضحية مرة واحدة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي'' أن هذه الاعترافات التي سبق وأن أدلى بها أمام عناصر الدرك الملكي هي التي غيرت مجرى الأحداث، وقلبت القضية رأسا على عقب، لتأخذ منحى آخر، وتمت متابعته فقط بتهمة الفساد والخيانة الزوجية وإسقاط كل التهم الموجهة له.

وأضافت ذات المصادر، أن زوجة المشتبه به تقدمت بتنازل لفائدة زوجها عن الخيانة الزوجية، معززة به ملفه بعد تقديمه صباح يوم أمس أمام نائب وكيل الملك، الذي قرر إطلاق سراحه بعد أن قضى يومين تحت تدابير الحراسة النظرية لتتم متابعته في حالة سراح .

ونزل خبر إطلاق سراح المشتبه به كالصاعقة على الضحية وعائلتها التي أصيبت بصدمة كبيرة، وطالبت بإنصافها ورد الاعتبار لفلذة كبدهم متسائلين في الآن نفسه عن مصير ابنتهم والجنين الذي يرقد في أحشائها، ومن يتحمل مسؤولية هذا الفعل.

يشار أن حيثيات هذه القضية تعود إلى الشهر الماضي، حينما كانت الضحية رفقة والدتها بإحدى الغابات المتواجدة بالمنطقة من أجل جمع ثمار الأركان ''أفياش'' وبعد انتهائهما من مهمتهما كانتا عائدتين للبيت، غير أن الشابة تثاقلت في خطاها لتتأخر شيئا ما عن أمها التي سبقتها للمنزل حسب ما أكدته عائلة الضحية في تصريح سابق لقناة ''شوف تيفي''.

وأشارت في ذات التصريح، أن تأخر الشابة استغله أحد الرعاة الرحل الذي أمسك بها واستدرجها لإحدى المناطق الجبلية الخالية ليمارس عليها الجنس متسببا في افتضاض بكارتها ليتركها في حالة نفسية جد مزرية ويلوذ بالفرار.

وأضافت ، أن والدة الشابة لم تكتشف عملية اغتصاب ابنتها إلا بعد أن أصابتها وعكة صحية لترافقها عند أحد الأطباء من أجل إجراء فحوصات لها غير أنه كشف لوالدتها أن فلذة كبدها حامل في أسابيعها الأولى، وهو الخبر الذي نزل على الأم كالصاعقة

لتقدم على محاصرة ابنتها بسيل من الأسئلة والتي أفضت إلى اعترافها بما تعرضت له من اغتصاب منذ مدة من طرف شخص أدلت بمواصفاته.

وفور تسلمها لشهادة طبية تبين حملها وافتضاض بكارتها توجهت الأم نحو مركز الدرك الملكي بأيت بها لتضع شكاية تفيد تعرض ابنتها لاغتصاب وافتضاض البكارة نتج عنه حمل من طرف أحد الرعاة الرحل.

وبناء على هذه الشكاية باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها الميدانية التي مكنت من تحديد هوية الفاعل الذي لم يكن سوى شخص ثلاثيني متزوج وله أبناء حيث جرى توقيفه للتحقيق معه حول المنسوب له قبل أن تتقرر متابعته في حالة سراح.