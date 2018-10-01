الحقاوي تخرج عن صمتها و توضح ملابسات سقوط الكفيف ''صابرالحلوي'' من سطح بناية وزارتها ﻿

في أول ردة فعل لها،نفت بسيمة الحقاوي مسؤولية الوزارة في مصرع الكفيف المعطل ''صابر الحلوي''، حيث أشارت أن الوزارة كانت ولا زالت في نقاش مستمر مع التنسيقية الممثلة للمعتصمين المعطلين، بحضور مسؤولين

شوف تيفي م.ض

في أول ردة فعل لها،نفت بسيمة الحقاوي مسؤولية الوزارة في مصرع الكفيف المعطل ''صابر الحلوي''، حيث أشارت أن الوزارة كانت ولا زالت في نقاش مستمر مع التنسيقية الممثلة للمعتصمين المعطلين، بحضور مسؤولين من الحكومة ووزارة الداخلية ومسؤولين من ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة.

وأضافت الحقاوي أثناء جوابها على أسئلة البرلمانيين، بجلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، وبعد الترحم على الفقيد ''صابر الحلوي''، أنه تم عرض مجموعة اقتراحات على تنسيقية المكفوفوين، أبرزها تفعيل الحصص الممثلة في نسبة 7 في الماية، ثم المساعدة على إنشاء مشاريع مدرة للدخل، وكذا إجراء مباراة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة فقط، لكن التنسيقية رفضت كل العروض المقدمة من الوزارة متشبثة بالتوظيف المباشر دون قيد أو شرط.