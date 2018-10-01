 الحقاوي تخرج عن صمتها و توضح ملابسات سقوط الكفيف ''صابرالحلوي'' من سطح بناية وزارتها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تنظيم جولات مسرحية باللغة الأمازيغية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج | ثقافة و فنون

تنظيم جولات مسرحية باللغة الأمازيغية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج

قضية اغتصاب شابة إداوكنظيف من طرف أحد الرعاة الرحل والتسبب في حملها تشهد منعطفا جديدا | حوادث و حقوق

قضية اغتصاب ''شابة إداوكنظيف'' من طرف أحد الرعاة الرحل والتسبب في حملها تشهد منعطفا جديدا

بالفيديو..الحقاوي وزيرة 20 درهم تكشف عن التفاصيل الخاصة بالتحقيق في حادث مصرع الكفيف صابر الحلوي | بوليتيك

بالفيديو..الحقاوي وزيرة 20 درهم تكشف عن التفاصيل الخاصة بالتحقيق في حادث مصرع الكفيف صابر الحلوي

بعد طلب شخصي من الرئيس ماكرون ..السلطات المغربية توافق على ترحيل المواطن الفرنسي غالاي توما جورج المعتقل بتهمة الإرهاب | بوليتيك

بعد طلب شخصي من الرئيس ماكرون ..السلطات المغربية توافق على ترحيل المواطن الفرنسي غالاي توما جورج

الحقاوي تخرج عن صمتها و توضح ملابسات سقوط الكفيف صابرالحلوي من سطح بناية وزارتها | بوليتيك

الحقاوي تخرج عن صمتها و توضح ملابسات سقوط الكفيف ''صابرالحلوي'' من سطح بناية وزارتها

عاجل..الوزيرة الحقاوي تخرج عن صمتها وتعلق على فضيحة مركز تيط مليل | بوليتيك

عاجل..الوزيرة الحقاوي تخرج عن صمتها وتعلق على فضيحة مركز تيط مليل

جد صادم.. انتحار شاب مغربي..شرب السم ودار تدوينة مؤلمة فالفيسبوك قبل ما يموت+صورة | حوادث و حقوق

جد صادم.. انتحار شاب مغربي..شرب السم ودار تدوينة مؤلمة فالفيسبوك قبل ما يموت+صورة

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحافلة تزامنا مع افتتاح معرض الفروسية بالجديدة | حوادث و حقوق

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحافلة تزامنا مع افتتاح معرض الفروسية بالجديدة

البيجيدي يثمن التوجيهات الملكية في خطاب البرلمان ويعتبر ترشيح الشيخي من قواعد التنافس الديمقراطي | بوليتيك

البيجيدي يثمن التوجيهات الملكية في خطاب البرلمان ويعتبر ترشيح الشيخي من قواعد التنافس الديمقراطي

بسيمة والمكفوف

الحقاوي تخرج عن صمتها و توضح ملابسات سقوط الكفيف ''صابرالحلوي'' من سطح بناية وزارتها

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 15:35 الحقاوي تخرج عن صمتها و توضح ملابسات سقوط الكفيف صابرالحلوي من سطح بناية وزارتها | بوليتيك
الحقاوي تخرج عن صمتها و توضح ملابسات سقوط الكفيف ''صابرالحلوي'' من سطح بناية وزارتها
في أول ردة فعل لها،نفت بسيمة الحقاوي مسؤولية الوزارة في مصرع الكفيف المعطل ''صابر الحلوي''، حيث أشارت أن الوزارة كانت ولا زالت في نقاش مستمر مع التنسيقية الممثلة للمعتصمين المعطلين، بحضور مسؤولين

 شوف تيفي م.ض

في أول ردة فعل لها،نفت بسيمة الحقاوي مسؤولية الوزارة في مصرع الكفيف المعطل ''صابر الحلوي''، حيث أشارت أن الوزارة كانت ولا زالت في نقاش مستمر مع التنسيقية الممثلة للمعتصمين المعطلين، بحضور مسؤولين من الحكومة ووزارة الداخلية ومسؤولين من ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة.

وأضافت الحقاوي أثناء جوابها على أسئلة البرلمانيين، بجلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، وبعد الترحم على الفقيد ''صابر الحلوي''، أنه تم عرض مجموعة اقتراحات على تنسيقية المكفوفوين، أبرزها تفعيل الحصص الممثلة في نسبة 7 في الماية، ثم المساعدة على إنشاء مشاريع مدرة للدخل، وكذا إجراء مباراة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة فقط، لكن التنسيقية رفضت كل العروض المقدمة من الوزارة متشبثة بالتوظيف المباشر دون قيد أو شرط.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حكومة برلمان الحقاوي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو..الحقاوي وزيرة 20 درهم تكشف عن التفاصيل الخاصة بالتحقيق في حادث مصرع الكفيف صابر الحلوي | بوليتيك

بالفيديو..الحقاوي وزيرة 20 درهم تكشف عن التفاصيل الخاصة بالتحقيق في حادث مصرع الكفيف صابر الحلوي

بعد طلب شخصي من الرئيس ماكرون ..السلطات المغربية توافق على ترحيل المواطن الفرنسي غالاي توما جورج المعتقل بتهمة الإرهاب | بوليتيك

بعد طلب شخصي من الرئيس ماكرون ..السلطات المغربية توافق على ترحيل المواطن الفرنسي غالاي توما جورج المعتقل بتهمة الإرهاب

عاجل..الوزيرة الحقاوي تخرج عن صمتها وتعلق على فضيحة مركز تيط مليل | بوليتيك

عاجل..الوزيرة الحقاوي تخرج عن صمتها وتعلق على فضيحة مركز تيط مليل

البيجيدي يثمن التوجيهات الملكية في خطاب البرلمان ويعتبر ترشيح الشيخي من قواعد التنافس الديمقراطي | بوليتيك

البيجيدي يثمن التوجيهات الملكية في خطاب البرلمان ويعتبر ترشيح الشيخي من قواعد التنافس الديمقراطي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..قربالة فالبرلمان على الوزيرة الحقاوي بسبب المعطل المكفوف اللي مات من سطح الوزارة | قنوات أخرى
منذ 24 دقيقة

بالفيديو..قربالة فالبرلمان على الوزيرة الحقاوي بسبب المعطل المكفوف اللي مات من سطح الوزارة

بسيمة الحقاوي تخرج عن صمتها حول واقعة وفاة المعطل المكفوف وهاشنوقالت داخل قبة البرلمان‎ | قنوات أخرى

بسيمة الحقاوي تخرج عن صمتها حول واقعة وفاة المعطل المكفوف وهاشنوقالت داخل قبة البرلمان‎

زاكورة تحتفي بالحكاية والفنون الشعبية في مهرجان دولي وتكرم عدد من الوجوه البارزة | خارج البلاطو

زاكورة تحتفي بالحكاية والفنون الشعبية في مهرجان دولي وتكرم عدد من الوجوه البارزة

أول تصريح للأب اللي كان كيبيع الرمان فالشارع.. هذاك الرمان كنت بغيت نعطيه لولادي مشيت بعتو بـ30 درهم باش نوكلهم | خارج البلاطو

أول تصريح للأب اللي كان كيبيع الرمان فالشارع.. هذاك الرمان كنت بغيت نعطيه لولادي مشيت بعتو بـ30 درهم باش نوكلهم

﻿

آخر المستجدات

تنظيم جولات مسرحية باللغة الأمازيغية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

تنظيم جولات مسرحية باللغة الأمازيغية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج

قضية اغتصاب شابة إداوكنظيف من طرف أحد الرعاة الرحل والتسبب في حملها تشهد منعطفا جديدا | حوادث و حقوق

قضية اغتصاب ''شابة إداوكنظيف'' من طرف أحد الرعاة الرحل والتسبب في حملها تشهد منعطفا جديدا

بالفيديو..الحقاوي وزيرة 20 درهم تكشف عن التفاصيل الخاصة بالتحقيق في حادث مصرع الكفيف صابر الحلوي | بوليتيك

بالفيديو..الحقاوي وزيرة 20 درهم تكشف عن التفاصيل الخاصة بالتحقيق في حادث مصرع الكفيف صابر الحلوي

بعد طلب شخصي من الرئيس ماكرون ..السلطات المغربية توافق على ترحيل المواطن الفرنسي غالاي توما جورج المعتقل بتهمة الإرهاب | بوليتيك

بعد طلب شخصي من الرئيس ماكرون ..السلطات المغربية توافق على ترحيل المواطن الفرنسي غالاي توما جورج

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.