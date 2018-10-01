عاجل..الوزيرة الحقاوي تخرج عن صمتها وتعلق على فضيحة مركز تيط مليل ﻿

بعد أسابيع من كشف ''شوف تيفي'' عن تفاصيل خطيرة وصادمة عن واقع مركز تيط مليل المتواجد بضواحي مدينة الدار البيضاء، خرجت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، قبل قليل من

"شوف تيفي"

بعد أسابيع من كشف "شوف تيفي" عن تفاصيل خطيرة وصادمة عن واقع مركز تيط مليل المتواجد بضواحي مدينة الدار البيضاء، خرجت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، قبل قليل من يومه الاثنين، عن صمتها للرد على الأصوات التي تحمل وزارتها مسؤولية معاناة نزلاء المركز.

وأوضحت الحقاوي في كلمتها بمجلس النواب، أن حكومة سعد الدين العثماني، تقوم بمجهوداتها المنوطة بها لتسيير مركز تيط مليل، حيث تم تخصيص 11 مليون درهم سنويا لتقديم الدعم لهذا المركز.

وأضافت الحقاوي أن الحكومة، تقوم بدورها من خلال التسيير المشترك مع المجتمع المدني، مشددة في الوقت نفسه أن الحكومة تقوم بعملها في المراقبة لكي يتم تحسين الوضع داخل المركز.