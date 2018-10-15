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جد صادم.. انتحار شاب مغربي..شرب السم ودار تدوينة مؤلمة فالفيسبوك قبل ما يموت+صورة

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 15:05 جد صادم.. انتحار شاب مغربي..شرب السم ودار تدوينة مؤلمة فالفيسبوك قبل ما يموت+صورة | حوادث و حقوق
جد صادم.. انتحار شاب مغربي..شرب السم ودار تدوينة مؤلمة فالفيسبوك قبل ما يموت+صورة
أقدم شاب مغربي على الانتحار، ووثق لهذه العملية الصادمة من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه بالفيسبوك قبل مفارقته للحياة، أعلن من خلالها عن شربه لكأس يحتوي على مادة سامة.

"شوف تيفي"

أقدم شاب مغربي على الانتحار، ووثق لهذه العملية الصادمة من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه بالفيسبوك قبل مفارقته للحياة، أعلن من خلالها عن شربه لكأس يحتوي على مادة سامة.

وأوضح الشاب الهالك في هذه التدوينة المؤلمة، التي نُشرت أمس الأحد، أنه اختار وضع حد لحياته بسبب المشاكل التي يعيشها، مودعا جميع المتفاعلين عبر حسابه من خلال كلمات تدمي القلوب وتهز النفوس.
وكتب هذا الشاب في تدوينته : "أعلن أنا صاحب هذا الحساب الآن أنني في آخر لحظاتي في هذا العالم، وأنني تناولت كأساً من مادة السم، وبضع جرعات من مواد أخرى ستأخذ مفعولها في جسدي بعد ساعتين من الآن ...كان بودّي أن أحيا حياة جميلة ، لكن للأسف هذه الحياة ظلّت تعاكسني ...و‏أنا تعبتُ من المكوث في المكان الخطأ، من التعايش مع الاشياء المتاحة، لا المرغوبة... فقررت أن أضع حدّا لحياة لا تأتي على سجيّتي ...لتكون نهايتي سرديّة لبدايتي... وعليه فأنني أقول لكم وداعاً كان سيكون هذا العالم مكان جيداً لولا الحروب ..نلتقي في البياض...!".

وتفاعل أصدقاء الشاب مع التدوينة بعد ذلك، حيث أكد الجميع وفاته، معبرين عن حزنهم الشديد وأسفه بسبب اتخاذه لهذا القرار في لحظة ضعف، وكتب أحدهم: "قرأت آخر ما نشرته يا أخي..هل الأقوياء مثلك يضعفون؟! هل الأبطال مثلك ينهزمون؟! لست أراك إلا عاشقا للحياة محبا لها.. عرفتك طالبا مجدا، وإنسانا حساسا.. أرجو أن أراك في عالم الحياة الجميل مثلك.. لا أريد أن أراك تحت الأرض وأنت في عز شبابك"، بينما كتب ناشط آخر: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم توفي صباح هذا اليوم رفيقي و صديقي الخياري رحمة الله عليك"، من جهة أخرى شكك آخرون في هذا الموضوع بالرغم من تأكيد نشطاء لخبر الوفاة.


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