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عاجل.. اندلاع حريق مهول بحافلة تزامنا مع افتتاح معرض الفروسية بالجديدة

بسيمة والمكفوف

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحافلة تزامنا مع افتتاح معرض الفروسية بالجديدة

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 14:36 عاجل.. اندلاع حريق مهول بحافلة تزامنا مع افتتاح معرض الفروسية بالجديدة | حوادث و حقوق
عاجل.. اندلاع حريق مهول بحافلة تزامنا مع افتتاح معرض الفروسية بالجديدة
اندلع قبل قليل من يومه الاثنين، حريق مهول داخل حافلة للنقل العمومي، بالقرب من منتجع سيدي بوزيد التابع ترابيا لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، ما أثار رعب وهلع الركاب، وخلف خسائر مادية جسيمة.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الاثنين، حريق مهول داخل حافلة للنقل العمومي، بالقرب من منتجع سيدي بوزيد التابع ترابيا لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، ما أثار رعب وهلع الركاب، وخلف خسائر مادية جسيمة.

وأوضحت مصادر محلية أن الحافلة، كانت تنقل ركابا إلى المعرض الدولي للفروسية لحضور الافتتاح، إلا أن تماسا كهربائيا بالمحرك، تسبب في اندلاع النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة داخل الحافلة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان، رفقة شاحنة الوقاية المدنية والتي قامت بالسيطرة على الحريق.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيدي بوزيد الجديدة حريق حافلة

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