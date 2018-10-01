البيجيدي يثمن التوجيهات الملكية في خطاب البرلمان ويعتبر ترشيح الشيخي من قواعد التنافس الديمقراطي ﻿

ثمنت الأمانة العامة التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة التشريعية، والتي حثت على التعبئة الشاملة في إطار روح المسؤولية والعمل الجاد وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، ودعوته إلى مواكبة

شوف تيفي م.ض

ثمنت الأمانة العامة التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة التشريعية، والتي حثت على التعبئة الشاملة في إطار روح المسؤولية والعمل الجاد وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، ودعوته إلى مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها.

كما ثمنت الأمانة العامة، في البلاغ الصادر عن لقائها الاستثنائي المنعقد ليلة الأحد، برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، الدعوة الملكية الرامية إلى تعزيز العمل الخيري التضامني والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم المقاولة وتقوية روح المواطنة والنهوض بالتكوين المهني والتركيز على القطاع الفلاحي باعتبارهما رافعة وخزانا للتشغيل وتسهيل الولوج للعقار وتعبئة الأراضي السلالية لإنجاز المشاريع الاستثمارية.

كما توقفت الأمانة العامة للبيجيدي في ذات البلاغ، عند الدعوة الملكية للمسارعة في بلورة النموذج التنموي الجديد، وتكليفه لجنة خاصة لتجميع المبادرات والخلاصات في إطار منظور مندمج.

وبخصوص الحوار الاجتماعي، دعت الأمانة العامة جميع الأطراف إلى بذل مزيد من الجهود من أجل إنجاح هذه الجولة بما يخدم السلم الاجتماعي، وبما يستجيب أكثر لانتظارات الموظفين والمستخدمين.

وفي إشارة ضمنية لمصرع الطالب الكفيف"صابر"، شددت الأمانة العامة للبيجيدي، على ضرورة ضمان الحق في التعبير والاحتجاج بكل أشكاله، واعتباره جزءا لا يتجزأ من منظومة الحقوق والحريات، مع تأكيد اقتناعها أن تكون ممارسة تلك الحرية في إطار القانون، ورفض المس بالثوابت الوطنية الأساسية الجامعة للأمة وبالمؤسسات الدستورية، ورفض كل التجاوزات التي تصل أحيانا إلى تكسير أبواب الإدارات العمومية واحتلالها وإرباك عملها في أداء الوظائف المنوطة بها.

وفي الشأن البرلماني، توقف بلاغ الأمانة العامة للحزب،عند استحقاقات انتخابات رئاسة مجلس المستشارين، المرتقب خوضها اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنه وبعد عدم اتفاق أحزاب الأغلبية الحكومية على تقديم مرشح مشترك، واعتبارا لوجود مرشح واحد لهذه الانتخابات مما لا ينسجم مع قواعد التنافس الديمقراطي، قررت الأمانة العامة تقديم الحزب لمرشح عنه لانتخابات مجلس المستشارين، في شخص رئيس الفريق بالغرفة الثانية، نبيل الشيخي، كما زكت الأمانة العامة مرشحي فريق الحزب بمجلس المستشارين لأجهزة المجلس.