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جد صادم.. سعد لمجرد يفكر في الانتحار

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 13:25 جد صادم.. سعد لمجرد يفكر في الانتحار | ثقافة و فنون
جد صادم.. سعد لمجرد يفكر في الانتحار
بعد أسابيع من إيداعه السجن على خلفية اتهام شابة له باغتصابها بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، ظهرت بعض المعطيات الصادمة والمؤلمة، والتي تشير إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد، يفكر في الانتحار.

"شوف تيفي"

 

بعد أسابيع من إيداعه السجن على خلفية اتهام شابة له باغتصابها بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، ظهرت بعض المعطيات الصادمة والمؤلمة، والتي تشير إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد، يفكر في الانتحار.

وحسب ما أورده موقع "ميديا بارت" الفرنسي، نهاية الأسبوع المنصرم، فإن أحد المقربين من لمجرد والذي تجمعه به علاقة صداقة، أبلغه أن "المعلم" سينتهي به المطاف داخل السجن، وقد ينهي حياته من خلال الانتحار وراء القضبان.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن لمجرد، سبق أن كشف في حوار له مع مجلة مغربية، على أنه فكر في الانتحار بعد اعتقاله على خلفية قضيته الأولى مع الفتاة الفرنسية لورا بريول.

 

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المغرب شوف تيفي السجن الانتحار السجن سعد لمجرد

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