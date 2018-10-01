تطورات مثيرة في قضية جريمة مقهى ''لاكريم'' بمراكش ﻿

تشهد محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، يوم غد الثلاثاء، أشغال جلسة محاكمة المتورطين في جريمة مقهى ''لاكريم'' المافيوزية، والتي جرت فصولها البشعة شهر نونبر الماضي، وراح ضحيتها نجل مسؤول قضائي.

''شوف تيفي''

تشهد محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، يوم غد الثلاثاء، أشغال جلسة محاكمة المتورطين في جريمة مقهى ''لاكريم'' المافيوزية، والتي جرت فصولها البشعة شهر نونبر الماضي، وراح ضحيتها نجل مسؤول قضائي.

وأوضح مصدر جد مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن أطوار جلسة يوم غد ستكون مثيرة ومن المنتظر أن يتم لأول مرة الكشف عن العديد من المعطيات المهمة، خاصة بعد اعتراف أحد الأجنبيين المتورطين في هذه الجريمة المافيوزية بجيمع التهم الموجهة إليه، وأيضا بعد الإطاحة بمجموعة من المشتبه بهم خلال الأشهر الأخيرة من بينهم مغربي مقيم بهولندا.



تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش، تمكنت بعد التحريات والأبحاث التي أجرتها بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ''الديستي''، من الإطاحة بالهولنديين غابرييل إدوين وشريكه شارديون جيريغوريو، المتورطين في إطلاق الرصاص بمقهى لاكريم.



