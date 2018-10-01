عاجل.. مندوبية التامك ترد بقوة وتكشف حقيقة فيديو ادعى صاحبه تصويره داخل سجن عكاشة ﻿

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن الحقيقة الكاملة في ردها على المغالطات المتعلقة بالفيديو المنشور بموقع ''يوتوب'' والذي يزعم صاحبه في تعليقه باللهجة الريفية أنه يصور السجن

''شوف تيفي''

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن الحقيقة الكاملة في ردها على المغالطات المتعلقة بالفيديو المنشور بموقع ''يوتوب'' والذي يزعم صاحبه في تعليقه باللهجة الريفية أنه يصور السجن المحلي عين السبع 1 و''الزنزانة الانفرادية'' المزعومة لأحد السجناء على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، توصلت به ''شوف تيفي'' أن الأماكن المصورة في شريط الفيديو المذكور لا علاقة لها بالسجن المحلي عين السبع 1 ولا بأي مؤسسة سجنية بالمغرب، سواء من حيث شكل الغرف أو ألوان الجدران، كما أن الشريط يعرض زنازين فارغة وأقبية تحت الأرض وهذا الأمر غير موجود بالمؤسسة السجنية المعنية.

وأكدت مندوبية التامك أن إرفاق الشريط بتعليق يتحدث عن أحداث الحسيمة ونشره بتاريخ حديث (14 أكتوبر 2018) ما هو إلا محاولة ممن يقف خلف ترويج هذه الأكاذيب للإيحاء بكون الشريط قد سجل بالسجن المحلي عين السبع 1، في حين أن الأمر لا علاقة له أصلا بالمؤسسات السجنية بالمغرب، داعية الرأي العام إلى ضرورة الانتباه إلى ما يروجه البعض من أكاذيب في محاولة للتضليل والإساءة لقطاع إدارة السجون، وتؤكد أنها ستظل متيقظة للتصدي لترويج مثل هذه الإشاعات والرد عليها بكل حزم.