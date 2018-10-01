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صادم وبالفيديو.. نايضة فمستشفى سيدي سليمان بسبب واقعة وفاة 6 رضع

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 11:34 صادم وبالفيديو.. نايضة فمستشفى سيدي سليمان بسبب واقعة وفاة 6 رضع | مجتمع
صادم وبالفيديو.. نايضة فمستشفى سيدي سليمان بسبب واقعة وفاة 6 رضع
خرج ناشط فيسبوكي بتصريح مثير وخطير، أشار من خلاله إلى أن المستشفى الإقليمي لمدينة سيدي سليمان، عرف خلال الأسبوع المنصرم، وفاة 6 رضع بسبب ضيق في التنفس وضعف بدقات القلب، محملا المسؤولية لإدارة

"شوف تيفي"

خرج ناشط فيسبوكي بتصريح مثير وخطير، أشار من خلاله إلى أن المستشفى الإقليمي لمدينة سيدي سليمان، عرف خلال الأسبوع المنصرم، وفاة 6 رضع بسبب ضيق في التنفس وضعف بدقات القلب، محملا المسؤولية لإدارة المستشفى.

وأوضح هذا الناشط أن رضيعه من بين ثلاثة رضع فارقوا الحياة بعد نقلهم من مستشفى سيدي سليمان إلى مستشفى السويسي بالرباط نظرا لتدهور حالتهم الصحية، مشددا على أن المستشفى الإقليمي سيدي سليمان، عرف كذلك وفاة ثلاثة رضع آخرين.

وعلاقة بالموضوع، فقد أكد مصدر قريب من إدارة المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان، أن المعطيات المتداولة بخصوص وفاة 6 رضع لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن الأمر يتعلق فقط بوفاة رضيعين، أحدهما لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى مستشفى السويسي بالرباط.

 

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المغرب شوف تيفي ناشط فيسبوكي سيدي سليمان المستشفى الإقليمي

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