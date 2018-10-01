استنفار أمني كبير بمطار مراكش بسبب إرهابي مغربي شهير ﻿

يعرف في هذه الأثناء من يومه الإثنين مطار المنارة بمراكش استنفارا أمنيا كبيرا تشارك فيه جميع الأجهزة الأمنية.

شوف تيفي



يعرف في هذه الأثناء من يومه الإثنين مطار المنارة بمراكش استنفارا أمنيا كبيرا تشارك فيه جميع الأجهزة الأمنية.

وفي التفاصيل، علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن العناصر الأمنية تنتظر وصول الإرهابي المغربي الشهير "منير المُتصدق" بعدما سلمته السلطات الألمانية للمغرب.

وأضافت مصادرنا، أن منير المتصدق كان من بين المتهمين المشاركين في الأعمال الإرهابية التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية "11 شتنبر 2001" ، كما أدين في وقت سابق بـ 15 سنة سجنا بألمانيا.

هذا وفور انتهاء عقوبته السجنية، سيتم تسليمه للسلطات المغربية من أجل متابعته في التخطيط للأحداث الإرهابية التي هزت الدارالبيضاء عام 2003.